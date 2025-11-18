General Holdings y NewOak se unen para lanzar CMXG, plataforma de inversión en materias primas de 0M

General Holdings Limited (GH), una sociedad de inversión privada multistrategia con sede en el Centro Financiero Internacional de Dubái, y NewOak Capital LLC, una empresa neoyorquina dedicada a la gestión de activos de deuda privada garantizada, la financiación estructurada y los mercados de capitales, han anunciado hoy la creación de Common Commodities CMXG (CMXG), una plataforma de inversión en materias primas integrada verticalmente y basada en la tecnología, diseñada para ofrecer a inversores globales cualificados un rendimiento real vinculado a las materias primas y un capital de crecimiento escalable y con control de riesgos.

La asociación combina el capital estratégico y la experiencia en gobernanza de General Holdings con las capacidades de financiación estructurada de la cadena de suministro basada en activos y la plataforma de distribución de NewOak Capital. Esto sienta las bases para «una plataforma de financiación comercial institucional, integrada, transparente y escalable a nivel mundial que facilite un crecimiento interregional sostenible e inclusivo».

Despliegue estratégico de capital y lanzamiento del fondo

CMXG tiene previsto desplegar aproximadamente 800 millones de dólares en sectores de materias primas diversificados, centrándose en soluciones seguras de capital circulante estructurado, mecanismos de cobertura e inversiones estratégicas en plataformas de producción y comercio de materias primas. La plataforma proporcionará soluciones de financiación a productores, comerciantes y plataformas de gestión de riesgos de materias primas consolidados con una generación de flujo de caja estable demostrable, aprovechando la gestión y supervisión institucional del riesgo de contraparte.

El fondo inaugural establecerá una distribución sistemática a través de canales institucionales y de alto patrimonio neto, con cierres previstos para el primer y segundo trimestre de 2026. La plataforma comenzará a invertir tras su primer cierre.

«Estamos lanzando CMXG en un momento crítico de inflexión en los mercados de materias primas», afirmó Dennis Flynn, director ejecutivo de CMXG. «Los flujos comerciales mundiales requieren soluciones de financiación seguras y sofisticadas de extremo a extremo, y estamos en condiciones de ofrecer capital institucional sofisticado con un rendimiento estable generado en múltiples sectores de materias primas».

Modelo operativo de tres pilares

CMXG operará en torno a tres mandatos fundamentales:

Gestión de inversiones : gestión de cuentas separadas, fondos combinados y vehículos institucionales.

: gestión de cuentas separadas, fondos combinados y vehículos institucionales. Inversión principal : adopción selectiva de posiciones propias en activos de materias primas de alta convicción.

: adopción selectiva de posiciones propias en activos de materias primas de alta convicción. Riesgo y financiación comercial: creación de capital circulante estructurado, financiación de cuentas por cobrar y soluciones de cobertura.

«Los mercados de materias primas se encuentran en un punto de inflexión», afirmó Ron D’Vari, presidente ejecutivo de CMXG y fundador de NewOak Capital. «Los flujos comerciales mundiales requieren soluciones de financiación sofisticadas, ya que los inversores institucionales buscan una exposición directa a activos reales con características cuantificables, estables y de alto rendimiento. CMXG tiende un puente entre ambas partes de esta ecuación».

Trayectoria de crecimiento agresiva

La plataforma prevé gestionar más de 2500 millones de dólares en compromisos de capital a través de múltiples vehículos en un plazo de 24 meses, con el respaldo del mandato de distribución exclusivo de NewOak Capital y la infraestructura operativa de General Holdings en siete sectores verticales.

Gobernanza y liderazgo

CMXG estará gobernada por un consejo de administración de cinco miembros presidido por Ron D’Vari (NewOak Capital), con Christopher E. O’Brien (General Holdings) como vicepresidente. Dennis Flynn ha sido nombrado director ejecutivo, y Nachi Das, director comercial.

La plataforma se beneficia de una supervisión estratégica y bien informada a través de cuatro comités especializados: Inversión, Riesgo y Cumplimiento, Compensación y Auditoría, lo que garantiza una gobernanza de nivel institucional desde su creación.

Identidad de marca: conectando mercados, globalizando el comercio

Operando bajo la marca «Common Commodities» con el eslogan «Financiando el futuro del comercio», CMXG se posiciona como una plataforma moderna y accesible que conecta a las contrapartes de las regiones productoras con los mercados de capitales globales. La plataforma digital commoncommodities.com servirá como centro de información para los inversores, con actualizaciones, materiales sobre fondos, informes de carteras e inteligencia de mercado seleccionada.

Acerca de General Holdings Limited

General Holdings Limited es una sociedad de inversión privada con múltiples estrategias con sede en el Centro Financiero Internacional de Dubái que abarca los sectores de tecnología financiera, materias primas, inmobiliario, pequeñas y medianas empresas y aeroespacial. Dirigida por el presidente Christopher E. O’Brien, el director ejecutivo Paul Scribner, el presidente y consejero general Gregory Man y el director de operaciones Justin Inniss, General Holdings facilita la gestión de transacciones transfronterizas complejas y la estructuración de inversiones en los mercados de Oriente Medio, Norte de África y Norteamérica. Más información en www.gh.ae

Acerca de NewOak Capital LLC

NewOak Capital LLC, con sede en Nueva York, es una innovadora gestora internacional de finanzas y activos especializada, registrada en la SEC, y una plataforma de financiación impulsada por la tecnología y respaldada por los mercados de capitales institucionales y la distribución. Fundada por Ron D’Vari, NewOak se basa en una plataforma propia de ingeniería financiera y transparencia basada en datos para ofrecer sofisticadas soluciones de facilitación comercial y financiación, así como productos financieros de rendimiento estable. Cuenta con una amplia experiencia en soluciones fintech propias, préstamos basados en activos de extremo a extremo, crédito estructurado y distribución institucional a través de NewOak Capital Markets LLC, miembro de la FINRA. Más información en https://newoak.com/