IXOPAY nombra a George Hansen director de Ingresos para impulsar crecimiento en tokenización y cumplimiento

IXOPAY, líder mundial en la coordinación de pagos para empresas, ha anunciado hoy el nombramiento de George Hansen como director de Ingresos (CRO). Hansen, un veterano de los sectores de pagos y tecnología financiera, aporta más de dos décadas de experiencia en liderazgo impulsando el crecimiento, la transformación y la innovación centrada en el cliente a escala mundial.

En su nuevo cargo, Hansen impulsará la estrategia global de ingresos de IXOPAY, liderando las ventas y las asociaciones y alineándose con el marketing y el éxito de los clientes para apoyar a los comerciantes y socios empresariales de todo el mundo. Su nombramiento refuerza el compromiso de IXOPAY de ofrecer a los comerciantes un control total de su estrategia de pagos a través de una arquitectura independiente del proveedor, diseñada para ofrecer escalabilidad, flexibilidad e inteligencia.

Hansen ha ocupado puestos de alta dirección en empresas como American Express (NYSE: AXP), PayPal (NASDAQ: PYPL) y, más recientemente, ConnexPay, donde dirigió equipos globales a través de importantes fases de innovación y expansión. Conocido por su liderazgo orientado a los resultados y su profunda experiencia en pagos digitales, ha ayudado constantemente a las organizaciones a alinear su estrategia de crecimiento con la excelencia operativa.

«George aporta la visión estratégica y el rigor operativo que ayudarán a IXOPAY a acelerar su expansión global y a avanzar en nuestro liderazgo en la coordinación inteligente de pagos, la tokenización y el comercio agencial», afirmó Suzanne Rudnitzki, directora ejecutiva interina de IXOPAY. «Su experiencia en la unión de equipos de ingresos en organizaciones complejas será muy valiosa a medida que nos expandimos y ayudamos a los comerciantes a navegar por la próxima ola de innovación en pagos».

El nombramiento de Hansen respalda la misión de IXOPAY de guiar a los comerciantes a lo largo de todas las etapas del proceso de pago, desde el establecimiento de una base de tokenización segura e independiente del proveedor hasta la consecución de una orquestación completa y una inteligencia impulsada por la IA a gran escala.

Su llegada se produce tras la reciente adquisición por parte de la empresa de Congrify, una plataforma de inteligencia de pagos basada en IA. La integración de Congrify con la infraestructura de coordinación, tokenización y cumplimiento normativo de IXOPAY crea un motor de análisis basado en datos que optimiza la toma de decisiones, lo que permite a los comerciantes aumentar sus ingresos, reducir costes y minimizar riesgos, al tiempo que se sientan las bases para los pagos agenciales impulsados por IA.

«IXOPAY reúne todas las piezas fundamentales del rompecabezas de los pagos modernos (orquestación, tokenización, cumplimiento normativo e inteligencia) en un solo lugar», afirma George Hansen, director de Ingresos de IXOPAY. «Mi misión es impulsar la alineación de nuestras funciones de ingresos globales para acelerar el crecimiento, profundizar el impacto y permitir que nuestros clientes prosperen en la era del comercio ágil».

Con el nombramiento de Hansen, IXOPAY refuerza su equipo ejecutivo mientras continúa expandiendo su presencia global y ofreciendo una infraestructura de pagos preparada para el futuro para la próxima ola de transacciones inteligentes y autónomas.

Acerca de IXOPAY

IXOPAY es la plataforma de coordinación de pagos global de nivel empresarial creada para la era del comercio agencial, que dota a los comerciantes y a las empresas de inteligencia impulsada por la IA, tokenización avanzada y las herramientas necesarias para impulsar cada paso de su proceso de pago. Desde el enrutamiento y el cumplimiento normativo hasta los módulos personalizados y la coordinación a gran escala, IXOPAY ofrece la infraestructura necesaria para lograr integraciones más rápidas, mayores tasas de aprobación y una expansión global sin fisuras. Más información en www.ixopay.com.