La transformación que están afrontando los fabricantes de software en España es inédita. La entrada en vigor del Reglamento SIF (Real Decreto 1007/2023), la Orden Ministerial HFP/1335/2023, el nuevo sistema VERI*FACTU y las obligaciones del Reglamento de Facturación (RD 1619/2012) y la Ley General Tributaria han elevado bruscamente el nivel de exigencia que deben cumplir las aplicaciones de facturación, contabilidad y gestión. En este contexto, Legal Auditors se ha consolidado como la firma líder en auditoría, asesoramiento técnico-jurídico, diseño seguro de soluciones y certificación de cumplimiento de la Ley Antifraude para fabricantes de software.

VERI*FACTU es solo una parte de la normativa: la complejidad real está en todo el proceso contable y de gestión.

Mientras muchos desarrolladores centran su atención en la integración con VERI*FACTU, la normativa antifraude abarca un marco más amplio y exigente. Además de la comunicación en tiempo real con la AEAT, los sistemas deben garantizar la trazabilidad, inalterabilidad, integridad, conservación segura y legibilidad de todos los procesos vinculados a la gestión económica de una empresa.

Esto incluye aspectos como:

Prefacturación y generación de borradores

Procesos de contabilidad e inalterabilidad de asientos

Trazabilidad del ciclo completo de ventas y compras

Control de series, numeración, anulaciones y rectificativas

Gestión de remesas, facturas agrupadas y operaciones especiales

Auditoría técnica de registros, históricos y cadena hash

Cumplimiento simultáneo del RD 1619/2012, LGT, Ley del IVA, Código de Comercio y PGC

Gran parte de las sanciones previstas por la Ley Antifraude no derivan del mal uso del sistema VERI*FACTU, sino del incumplimiento en estas otras áreas del proceso contable y de gestión.

Más de 350 soluciones auditadas y más de 230 controles revisados

www.leyantifraude.com ya ha colaborado con más de 350 soluciones de software, entre ellas ERPs, TPVs, SaaS sectoriales, plataformas de facturación y sistemas contables.

Su metodología propia revisa más de 230 controles técnicos y legales, garantizando la detección temprana de riesgos que pueden derivar en sanciones para el fabricante o el usuario final.

La consultora ha acompañado a desarrolladores de todos los tamaños, desde startups tecnológicas hasta proveedores consolidados con miles de clientes, ayudándoles a adaptar sus sistemas a los requerimientos antifraude con total seguridad jurídica.

Sanciones de hasta 150.000 euros por incumplimiento

El artículo 201 bis de la Ley General Tributaria establece sanciones de hasta 150.000 euros por programa informático que permita alterar transacciones ya registradas, llevar contabilidades paralelas, omitir operaciones, manipular asientos contables o vulnerar los principios de integridad y trazabilidad del registro.

www.leyantifraude.com ayuda a los fabricantes a evitar estas sanciones mediante:

Auditorías completas de cumplimiento

Asesoramiento técnico-jurídico integral

Diseño seguro de arquitecturas antifraude

Revisión de prefacturación, contabilidad y procesos críticos

Certificación de cumplimiento de la Ley Antifraude y VERI*FACTU

Acompañamiento en pruebas con AEAT y validación de envíos

Invitación a los fabricantes y desarrolladores de software

Esta firma invita a todos los fabricantes, integradores y partners tecnológicos a revisar su situación actual y preparar sus soluciones para un entorno normativo cada vez más exigente. En su portal oficial, www.leyantifraude.com, se encuentra información detallada sobre sus servicios y la posibilidad de solicitar una reunión de evaluación sin compromiso.

Sobre www.leyantifraude.com

www.leyantifraude.com es la consultora líder en auditoría, certificación y asesoramiento integral para el cumplimiento de la Ley Antifraude, el Reglamento SIF, VERI*FACTU, RD 1619/2012, LGT, Ley del IVA, Código de Comercio y estándares de seguridad asociados a la integridad del proceso contable. Con un enfoque técnico-jurídico único en el sector, la firma ha acompañado a más de 350 soluciones software en su proceso de adecuación normativa.

