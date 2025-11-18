PESCO&GO triplica pedidos en dos años y se afianza como el servicio de pescado fresco más fiable de España

Comprar pescado fresco con la confianza del mercado de toda la vida es ahora posible desde casa. Pesco&Go combina más de cien años de oficio familiar con un sistema digital intuitivo, rápido y cercano, manteniendo un elemento fundamental: el trato humano. Detrás de cada pedido hay personas reales, con nombres y apellidos, que seleccionan el producto con el mismo rigor que en una pescadería tradicional y garantizan una atención personalizada en cada compra.

La historia de Pesco&Go se remonta a la abuela Angelita, quien hace más de un siglo recorría las calles junto a su madre para comprar el pescado y venderlo puerta a puerta. Hoy, ese mismo espíritu de servicio, esfuerzo y proximidad sigue completamente vigente: «seguimos haciendo lo mismo, pero sin límites de distancia». El equipo actual ha sabido transformar ese legado familiar en un modelo innovador, transparente y accesible para miles de hogares en todo el país, ofreciendo además una amplia variedad de especies frescas y de temporada.

Uno de los pilares del éxito de Pesco&Go es su Método de Selección Triple Garantizada™, un proceso propio que asegura frescura y calidad en cada envío. Cada pieza es revisada personalmente en lonja por profesionales expertos, sometida a un segundo control interno y enviada con total trazabilidad, ofreciendo al cliente la máxima seguridad y confianza en cada pedido.

El compromiso con la sostenibilidad y la pesca responsable también forma parte de la identidad de la compañía. Todos los productos proceden de proveedores de confianza y cuentan con información detallada sobre origen y fecha de captura, reforzando la transparencia en toda la cadena y la responsabilidad con el medio ambiente.

Con su crecimiento sostenido, un servicio cercano y una propuesta que fusiona tradición y digitalización, Pesco&Go se consolida como una nueva forma de comprar pescado fresco: moderna, humana y basada en la confianza de siempre.

