PESCO&GO triplica pedidos en dos años y se afianza como el servicio de pescado fresco más fiable de España

Pesco&Go ha multiplicado por tres su volumen de pedidos entre 2024 y 2025, un crecimiento que refleja la consolidación de su modelo basado en tradición, frescura y atención personalizada. La empresa, que ya llega a todos los rincones de España, mantiene una tendencia ascendente de cara a 2026, donde prevé continuar acelerando su expansión y reforzar su posición como el servicio de pescado fresco más confiable del país

Comprar pescado fresco con la confianza del mercado de toda la vida es ahora posible desde casa. Pesco&Go combina más de cien años de oficio familiar con un sistema digital intuitivo, rápido y cercano, manteniendo un elemento fundamental: el trato humano. Detrás de cada pedido hay personas reales, con nombres y apellidos, que seleccionan el producto con el mismo rigor que en una pescadería tradicional y garantizan una atención personalizada en cada compra.

La historia de Pesco&Go se remonta a la abuela Angelita, quien hace más de un siglo recorría las calles junto a su madre para comprar el pescado y venderlo puerta a puerta. Hoy, ese mismo espíritu de servicio, esfuerzo y proximidad sigue completamente vigente: «seguimos haciendo lo mismo, pero sin límites de distancia». El equipo actual ha sabido transformar ese legado familiar en un modelo innovador, transparente y accesible para miles de hogares en todo el país, ofreciendo además una amplia variedad de especies frescas y de temporada.

Uno de los pilares del éxito de Pesco&Go es su Método de Selección Triple Garantizada™, un proceso propio que asegura frescura y calidad en cada envío. Cada pieza es revisada personalmente en lonja por profesionales expertos, sometida a un segundo control interno y enviada con total trazabilidad, ofreciendo al cliente la máxima seguridad y confianza en cada pedido.

El compromiso con la sostenibilidad y la pesca responsable también forma parte de la identidad de la compañía. Todos los productos proceden de proveedores de confianza y cuentan con información detallada sobre origen y fecha de captura, reforzando la transparencia en toda la cadena y la responsabilidad con el medio ambiente.

Con su crecimiento sostenido, un servicio cercano y una propuesta que fusiona tradición y digitalización, Pesco&Go se consolida como una nueva forma de comprar pescado fresco: moderna, humana y basada en la confianza de siempre.

