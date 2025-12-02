Doctrina Qualitas se establece en Canadá: DQ Canadá ya es una realidad

Para Doctrina Qualitas, abrir sede en Canadá significa consolidar su papel como certificadora y promotora de movilidad académica internacional, ampliar su alcance hacia Norteamérica y reforzar su prestigio global en educación y calidad.

Hacerlo junto a instituciones como Impulso Latino-Canadá y un centro como Vital Dignity, es una garantía para poder confiar plenamente en el equipo humano que dirigirá esta delegación canadiense. Tras las representaciones académicas latinoamericanas, la representación china y la representación estadounidense, DQ-Canadá ya es una realidad.

El contexto

Abrir una sede en Canadá para una empresa española representa una oportunidad estratégica de expansión internacional, acceso a un mercado estable y diversificado, y ventajas fiscales y legales que fortalecen la competitividad global. Aporta una serie de beneficios principales como pueden ser:

Estabilidad política y jurídica : Canadá ofrece un entorno seguro, con un sistema legal sólido y transparente que brinda confianza a los inversores.

: Canadá ofrece un entorno seguro, con un sistema legal sólido y transparente que brinda confianza a los inversores. Economía diversificada y fuerte : El país cuenta con sectores clave como tecnología, energía, minería, salud y servicios financieros, lo que abre múltiples oportunidades de negocio.

: El país cuenta con sectores clave como tecnología, energía, minería, salud y servicios financieros, lo que abre múltiples oportunidades de negocio. Acceso a mercados internacionales : Gracias a tratados como el CETA (Acuerdo Económico y Comercial Global con la UE) , una empresa española en Canadá puede exportar con ventajas arancelarias hacia Norteamérica y otros mercados.

: Gracias a tratados como el , una empresa española en Canadá puede exportar con ventajas arancelarias hacia Norteamérica y otros mercados. Entorno empresarial atractivo : Canadá es reconocido por su calidad de vida, seguridad y apoyo gubernamental a la innovación y el emprendimiento.

: Canadá es reconocido por su calidad de vida, seguridad y apoyo gubernamental a la innovación y el emprendimiento. Facilidad de constitución: El proceso de creación de empresas es relativamente rápido y flexible, con opciones de sociedades adaptadas a distintos tamaños y necesidades.

El logro

El Grupo Doctrina Qualitas, logra junto a Impulso Latino-Canadá y junto a Vital Dignity, dar un salto dentro de su propia reputación internacional, reforzándose mutuamente como organización proveedora global de educación. En este nuevo escenario, se facilitará, tanto a la población latina en Canadá como a la población mundial, el acceso a programas bilaterales: La presencia española en Canadá ya está consolidada en iniciativas culturales y educativas. DQ Canadá, permitirá captar estudiantes locales y extranjeros, reduciendo la dependencia del mercado canadiense, a través de la integración de nuevas empresas a las que está vinculada, para que puedan ofertar en Canadá toda su oferta educativa.

Para DQ es muy importante ser un actor principal para mejorar y ampliar el puente académico UE–Canadá–Latinoamérica. Canadá mantiene acuerdos con la Unión Europea en materia de educación y movilidad y DQ Canadá facilitará la creación de convenios trilaterales entre instituciones educativas españolas, latinoamericanas y canadienses.

Para dar cumplimiento a estos objetivos, Canadá ofrece un enorme apoyo gubernamental: ofrece incentivos a instituciones educativas que promueven diversidad cultural y formación en idiomas.

Las ventajas

Imagen internacional: Doctrina Qualitas como actor global. Establecerse en Canadá permitiría a Doctrina Qualitas reforzar su imagen como certificadora global, integrando sus sellos de calidad en instituciones educativas canadienses y en programas de intercambio con Europa y Latinoamérica. Atracción de talento: Canadá es un país multicultural con mano de obra altamente cualificada, lo que facilita la contratación de perfiles especializados. Canadá es uno de los países con mayor diversidad cultural y con fuerte presencia de comunidades hispanohablantes. Esto facilitaría la promoción del español y la integración de programas de calidad educativa, de los que el Grupo Doctrina Qualitas es especialista. Innovación, digitalización y sostenibilidad: Canadá apuesta por la educación digital (metodologías digitales, blended learning y programas de inclusión) y la inteligencia artificial, lo que favorece la entrada de empresas con propuestas innovadoras como Doctrina Qualitas, con su sello AI+ en calidad de IA, que accede a un nicho estratégico en la evaluación y certificación de proyectos tecnológicos educativos. Dentro del ámbito específico de la educación, existen diversos puntos cruciales a tener en cuenta y, el Grupo Doctrina Qualitas es la organización perfecta para sacar partido de todos ellos; Demanda de enseñanza de idiomas: El español es la segunda lengua más hablada en Canadá después del inglés y el francés. Existen programas oficiales de auxiliares de conversación y centros de recursos del español en ciudades como Montreal, Ottawa, Toronto y Edmonton. Doctrina Qualitas dispone de multitud de universidades y varias trabajan el bilingüismo. Pero, también hay centros de idiomas especializados, perfectos para aprovechar esta oportunidad y ofrecer su actividad, con el objetivo de dar cobertura a esta oportunidad de crecimiento. Colaboración institucional: El Ministerio de Educación de España mantiene una Agregaduría de Educación en la Embajada en Ottawa, que facilita convenios y proyectos conjuntos con universidades y administraciones educativas canadienses. Dentro de la actividad del Grupo Doctrina Qualitas, no resulta nada nuevo el trabajar con los gobiernos nacionales. De hecho, el trabajo que DQ realiza con el Gobierno de Colombia, a través de su embajada en Madrid, ha dado como resultado uno de los programas educativos más ambiciosos, con 1.000 becas en diversas áreas estratégicas de formación para los colombianos. Mercado multicultural: Canadá recibe estudiantes internacionales de todo el mundo, lo que abre espacio para programas de educación superior, formación profesional y cursos online. El trabajo multiuniversitario del Grupo Doctrina Qualitas, encaja «como anillo al dedo» en este escenario, por el simple hecho del que DQ dispone de un «pull» de más de 30 universidades (UAIII) y más de 200 centros e institutos de educación, por toda LATAM y EE.UU. Por lo tanto, se estará aportando un macro entorno académico con la apertura de la nueva sede. Innovación educativa: El sello EQS y otros reconocimientos de DQ Certificaciones, podrán posicionarse como garantía de excelencia en instituciones canadienses, que buscan estándares internacionales para atraer estudiantes extranjeros. Las instituciones educativas que dispongan de los sellos de calidad de Doctrina Qualitas, verán incrementado su valor y reconocimiento, accediendo a un nuevo estatus superior en el panorama educativo internacional.

La conclusión

No es fácil establecerse en el mercado internacional. Mucho trabajo, adaptación a las diferentes características culturales y disponer de un servicio o producto acertado, son las claves generales. Aun con todo esto, no siempre se logra el objetivo y, son muchas las organizaciones que no lo consiguen. Sin embargo, el Grupo Doctrina Qualitas dispone de agentes académicos por diversos puntos de LATAM, dispone de representación académica en China, dispone de representación en EE.UU. y con esta nueva incorporación de la Sede DQ Canadá, una mejorada y casi plena estructura global.