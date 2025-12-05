Premios Talento para Paloma Segrelles, Arcángel, Senator, Capelo, Arzobispado de Sevilla y Atlantic Copper

La tercera edición de los Premios Talento, promovidos por el Club de Negocios Talento, ha reconocido la trayectoria de personalidades e instituciones del mundo de la empresa, la ciencia, la cultura, la música y la solidaridad en un acto celebrado en el Real Alcázar de Sevilla con más de 150 asistentes.

Así, el jurado ha valorado la labor desempeñada en sus respectivos campos por Senator Hotels & Resorts; Paloma Segrelles; el Arzobispado de Sevilla; el cantaor ‘Arcángel’; el investigador Nicolás Capelo; la consejera delegada de Atlantic Copper, Macarena Gutiérrez; y el artista Antonino Parrilla (a título póstumo). Cada uno de ellos ha recibido un cuadro del prestigioso pintor sevillano Daniel Franca.

El objetivo de estas distinciones es reconocer y fomentar el talento en los ámbitos mencionados, así como en todo aquello que se engloba dentro de la Responsabilidad Social Corporativa y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU. El acto de entrega lo ha presidido en esta ocasión Rafael Carmona, presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla, y ha contado con el patrocinio de Fundación Caja Rural del Sur, Grupo iNova, Grupo Lecru y NovaUrbania.

Liderazgo

En la tercera edición, el jurado ha valorado la labor realizada por cada uno de los premiados. Así, de Senator Hotels & Resorts se ha destacado que, en su más de medio siglo de historia, se ha situado como la mayor cadena hotelera andaluza, con más de cuarenta establecimientos repartidos por España y el Caribe, siendo, además, pioneros en la atracción de turistas alemanes a la costa de Andalucía.

Por su parte, de Paloma Segrelles se subraya su labor en Herbalife Internacional y en Club Siglo XXI, una de las plataformas más influyentes en España para el debate y el pensamiento crítico. Bajo su liderazgo, esta institución ha acogido a figuras de relevancia global, consolidándose como un espacio de diálogo abierto y plural.

Del joven investigador Nicolás Capelo, se ha reconocido su aportación en proyectos relacionados con el Metabolismo de los Trastornos Neurodegenerativos. Nacido en 1998, es ya un referente de la nueva generación de investigadores andaluces, ejemplo del talento local que merece apoyo para seguir abriendo caminos de esperanza en la lucha contra las enfermedades raras y, principalmente, el Alzheimer.

Mientras, el Arzobispado de Sevilla recibe el galardón por su trabajo hacia los más desfavorecidos. A través de la Fundación Cardenal Spínola de Lucha contra el Paro ha logrado la reinserción laboral de miles de personas, al tiempo que organiza numerosas actividades de voluntariado con entidades como Manos Unidas, junto con su apoyo a proyectos específicos, incluidos los dirigidos a personas migrantes, acción social y caritativa.

En cuanto a Macarena Gutiérrez, consejera delegada de Atlantic Copper desde este mismo año, se ha valorado su trayectoria en esta compañía líder a nivel global en el sector de la minería. Además, es directiva de diferentes asociaciones europeas, como Eurometaux (Asociación Europea de Metales No Ferrosos) y ECI (Instituto Europeo del Cobre), y fue miembro del Comité Ejecutivo del Real Instituto Elcano durante 15 años.

Dentro del campo de la música, el jurado ha premiado a ‘Arcángel’ (Francisco José Arcángel Ramos), un referente en el flamenco prácticamente desde que, con 15 años, empezó a cantar de manera profesional. Entre otros reconocimientos, ha sido merecedor del Grammy Latino y de la Medalla de Oro de Andalucía.

Finalmente, se ha concedido uno de los Premios Talento a título póstumo a Antonino Parrilla, pintor, escultor y ceramista sevillano fallecido el pasado mes de febrero. Referente del realismo figurativo, a lo largo de su carrera obtuvo numerosos galardones como la Beca ‘Diego Velázquez’ del Ateneo de Sevilla o la medalla de plata del Salón International de Guillaume le Conquérant La Grange, en Francia.

El presidente de Club Talento, Adrián Fernández-Romero, clausuró el acto destacando la importancia de «seguir construyendo alianzas estratégicas entre empresas, instituciones y sociedad civil para generar oportunidades reales y consolidar un ecosistema de crecimiento basado en el talento».