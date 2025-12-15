Los maridajes definitivos para la Navidad

La Navidad es tiempo de mesa larga, tradición y sabores que evocan recuerdos. Para acompañarlos con equilibrio y emoción, Camino Pardo, directora de Bodegas Nexus y Frontaura & Victoria, propone un recorrido por algunas de las referencias más representativas de ambas bodegas y su maridaje ideal con los platos navideños más emblemáticos.

Entrantes y aperitivos

El Frontaura & Victoria Verdejo 2022 es una expresión refinada de la riqueza vitivinícola de la D.O. Rueda, elaborada exclusivamente con uvas Verdejo 100% procedentes de viñedos situados en la zona de La Seca (Valladolid), enclave privilegiado por sus suelos pedregosos y su clima continental, que aportan una identidad única a este vino. Tras su paso por ocho meses de crianza en barricas nuevas de roble francés Allier, este vino refleja tanto el rigor técnico como la pasión artesanal de Bodegas Frontaura & Victoria por los grandes vinos blancos de la región.

Armoniza a la perfección con mariscos, almejas a la marinera, vieiras gratinadas, carpaccio de bacalao. Pardo destaca su frescura y expresión varietal: «Es un vino que limpia el paladar y potencia la salinidad natural del marisco».

Pescados y platos suaves

Nexus Crianza es un tinto 100% Tempranillo que revela la elegancia del tiempo y el arte de la maduración. Elaborado a partir de uvas seleccionadas y criado durante 12 meses en barricas de roble francés Allier, este vino refleja el equilibrio entre la tradición y la innovación que define el espíritu de Bodegas Nexus. Su crianza paciente le confiere carácter, sutileza y armonía, ofreciendo una interpretación moderna de la Ribera del Duero que combina profundidad, frescura y finura.

Armoniza con merluza en salsa verde, lubina al horno con patatas, pularda trufada suave.

Su equilibrio entre fruta y madera convierte a este tinto elegante en un acompañante excepcional para pescados grasos y recetas con salsas finas.

Carnes blancas y recetas tradicionales

Gracias al buen hacer de los profesionales locales para trabajar la variedad autóctona y el magnífico equipo de enólogos de Bodegas Frontaura & Victoria, nace Frontaura Crianza, elaborado 100% con tinta de Toro, y con una crianza de 13 meses en barricas de roble francés, encierra la paciencia y la elegancia de una tierra de textura franco-arcillosa que imprime carácter y profundidad. Estructurado, persistente y envolvente, este crianza demuestra que el tiempo también se bebe: es un vino que deja huella, muy polivalente en el maridaje y que, más que degustarse, se escucha.

Armoniza con capón relleno, cochinillo asado, pavo con frutos secos. «Su carácter redondo, su tanino amable y su amplitud en boca encajan con carnes delicadas, pero sabrosas», explica Pardo.

Asados y platos principales de gran presencia

Una de las joyas de Bodegas Frontaura, el tinto Aponte Reserva, pertenece a la D.O. Toro (Zamora, España), una de las zonas de producción de tintos más singulares e históricas que se conocen. Elaborado al 100% con uvas Tinta de Toro (Tempranillo), la variedad autóctona de la Denominación de Origen, es un tinto poderoso procedente de suelos pobres, de tierra rojiza, castigada por el viento, por el sol constante y la escasez de agua.

Un vino en armonía con lechazo asado, cordero al horno, roast beef o guisos de carrillera. Con una estructura profunda y un final largo, es el vino con el que Camino Pardo recomienda para «coronar la mesa principal de la Navidad: un tinto capaz de acompañar platos de cocción lenta y carnes jugosas».

Cenas de celebración y momentos especiales

Aponte+ se gesta en fincas pequeñas, con una producción totalmente artesanal y se elabora sin prisa, a su ritmo, con unas reglas en las que la mano del hombre no ha intervenido, que son el tiempo y la paciencia. Este tinto está elaborado al 100% con uvas Tinta de Toro (Tempranillo), la variedad autóctona de la D.O. y una de las conocidas como nobles -no necesita variedades que lo complementen-. Se produce de forma natural, por expertos locales, con minuciosidad y sin prisa: el tiempo es su aliado.

Armonía con: solomillo Wellington, estofados especiados, platos de caza mayor. Su complejidad aromática y elegancia lo convierten en el vino icono para las veladas más señaladas. «Es un vino para emocionarse, perfecto para brindar por los encuentros que de verdad importan», concluye Pardo.

Postres y sobremesa

Frontaura & Victoria Rosé 2023 es un vino de la tierra de Castilla y León de edición limitada. Está elaborado con un coupage compuesto por 85% Tempranillo, 10% Syrah y 5% Verdejo, variedades fieles a sí mismas, que se convierte en algo distinto, en una expresión única de frescura, apta para cualquier paladar.

Armonía con tartas de fruta, roscones ligeros, postres cremosos, quesos suaves. Fresco, aromático y con un punto goloso, es ideal para cerrar la comida sin saturación y acompañar la dulzura propia de estas fechas.

Sobre Bodegas Frontaura & Victoria

Fundada en 1999, Bodegas Frontaura & Victoria es una bodega familiar ubicada en la Denominación de Origen Toro, cuyos pilares son la tradición, la cultura de la excelencia, la sostenibilidad y el respeto a la tipicidad de su origen. La bodega, gestada a partir de viñedos registrados desde 1840, produce vinos D.O. Toro, de alta calidad, con carácter y singularidad. Liderada por Camino Pardo Álvarez, licenciada en Filosofía y Letras, quien se enamoró perdidamente de la cultura vinícola de esta zona de Zamora regada por el río Duero.

Sobre Bodegas Nexus

Fundada en el año 2000 en Pesquera de Duero (Valladolid), Bodegas Nexus nace como un proyecto en paralelo a Bodegas Frontaura (D.O. Toro). Ambas conforman un binomio enológico que representa la excelencia y el respeto por el viñedo y su entorno. La bodega apuesta por una viticultura consciente y de calidad, basada en cuatro pilares: tierra, fruta, tiempo y silencio. Esta filosofía se traduce en vinos que rinden homenaje a la variedad Tempranillo y a la expresión del terroir de Ribera del Duero.