MarSenses Hotels & Homes impulsa su reposicionamiento de marca basado en la «Hospitalidad Circular Humana»

MarSenses Hotels & Homes celebra su quinto aniversario con la presentación de MarSenses Corporate, una evolución de su estructura e identidad que consolida a la compañía como un grupo empresarial sólido y diversificado. Este paso marca la transformación de la marca desde su origen como cadena hotelera hacia un modelo corporativo con distintas líneas de negocio.

Este reposicionamiento de marca se genera en torno a un concepto propio: la hospitalidad circular humana. Una evolución que nace de una convicción sencilla: cuando la hospitalidad se hace de verdad, lo que ocurre en la experiencia del huésped tiene retorno real, en las personas, en la comunidad y en el entorno, y deja huella más allá de la estancia. Esta visión se sintetiza en una frase guía que acompañará la evolución de marca: «Lo mejor de ti, lo mejor de todos«. Un enfoque que conecta lo individual y lo colectivo desde lo cotidiano: cómo se atiende, cómo se convive, cómo se cuida el detalle, cómo se gestiona lo que se consume, cómo se incluye.

Actualmente, MarSenses Corporate opera en Mallorca y Menorca, con hoteles de cuatro estrellas y una villa vacacional de lujo. A esta propuesta se suma una apuesta estratégica por la restauración, con restaurantes y servicio de catering propios que refuerzan la experiencia de huéspedes y comensales, y el posicionamiento de marca. «Queremos que nuestra marca explique, de forma clara, lo que ya somos y lo que queremos reforzar: una hospitalidad humana, responsable y tangible. No se trata de decir más, sino de hacerlo mejor y contarlo con honestidad», explica Toni Balaguer, director de Marketing de MarSenses.

En un contexto en el que el sector turístico convive con mensajes cada vez más homogéneos, MarSenses apuesta por la coherencia y los hechos como base de diferenciación. La hospitalidad circular humana no es una declaración aspiracional: es un marco de trabajo que ordena decisiones, prioridades y mejoras continuas.

La empresa se ha posicionado asimismo como un referente en condiciones laborales y diversidad dentro del sector turístico. En 2024 fue la primera cadena hotelera nacional en reducir la jornada laboral a 38,5 horas y, posteriormente, a 37,5 horas semanales, además de impulsar un acuerdo histórico en Baleares para reducir la jornada del equipo de piso mayores de 58 años a 32 horas semanales sin impacto salarial.

Este compromiso con las personas se refleja también en su estrategia de diversidad e inclusión, siendo la primera cadena hotelera del país en adherirse a la Federación Estatal LGTBI+ (FELGTBI+), junto con iniciativas de sostenibilidad social y apoyo a colectivos vulnerables.

Hoja de ruta 2026:

De cara a 2026, MarSenses Corporate ha definido un Plan director de Accesibilidad Universal que establece una hoja de ruta basada en el diagnóstico real de necesidades y en la colaboración con expertos y colectivos. La compañía lanza la primera versión de sus Estándares de Accesibilidad, que garantizan a sus huéspedes la información veraz de los espacios y servicios que ofrece.

A su vez, impulsa un proyecto de agricultura regenerativa en sus propios huertos, incrementando el grado nutricional y la calidad de su oferta gastronómica. En 2025, se recogieron 17 toneladas de producción agrícola y, en 2026 esperan llegar a las 150 toneladas. No se trata de un proyecto agrícola. Es un proyecto de restauración ecológica y social, que usa la agricultura como herramienta para sanar el territorio, reconstruyendo los suelos, generando bosques comestibles y optimizando beneficios para la biodiversidad.

En su recorrido en el ámbito de inserción socio laboral, esta próxima temporada se fortalece el compromiso de aportar una oportunidad a jóvenes de extrema vulnerabilidad. Se afianza una colaboración entre asociaciones sin ánimo de lucro y empresas privadas para demostrar que es posible generar impacto social positivo, empleo digno y cohesión social desde el sector turístico balear.

MarSenses es una compañía con 6 hoteles vacacionales de 4 estrellas, una villa vacacional y 2 restaurantes, todos ubicados en Baleares, que pone a las personas en el centro. Ofreciendo experiencias diseñadas para respetar y activar lo mejor de cada huésped, de cada comensal, de cada empleado y de cada entorno. «Nuestro enfoque no se limita al descanso, sino que entiende la hospitalidad como una práctica con impacto: emocional, relacional y social. La hospitalidad circular humana es un modelo propio de hacer turismo basado en una idea sencilla: cuando lo mejor de cada persona se respeta, se activa lo mejor del conjunto. MarSenses quiere ser una marca empresarial mediterránea que humaniza el turismo desde dentro, basada en un modelo de bienestar compartido. Un sistema vivo de relaciones humanas: lo que se da, se transforma y regresa».

«Lo mejor de ti, lo mejor de todos».