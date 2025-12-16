Ricardo Ramos D’Agostino impulsa la nueva Unidad de Valoración Real de Grupo Capital

La iniciativa surge tras detectar un creciente desfase entre el valor real de las compañías y las cifras utilizadas en negociaciones.

Según explicó Ricardo Ramos D’Agostino, muchas operaciones en América Latina están basándose en multiplicadores de EBITDA que «no reflejan la realidad de los resultados de un ejercicio, ignorando muchos compromisos financieros de un negocio».

Una respuesta técnica a un problema creciente en el mercado

Desde Grupo Capital, el directivo ha observado cómo múltiples empresas se presentan con EBITDAs elevados que ocultan depreciación, amortización y costos inevitables. Esta situación, afirma, está conduciendo a adquisiciones sobrevaloradas y riesgos innecesarios para inversionistas.

«Una empresa puede mostrar un EBITDA atractivo y, sin embargo, tener activos próximos a renovarse, licencias vencidas o niveles de deuda que alteran por completo su rentabilidad verdadera», señaló Ricardo Ramos D’Agostino.

La nueva unidad analizará ciclos de reposición de activos, situación tributaria efectiva, carga financiera y flujos de caja después de obligaciones, elementos que —en palabras del propio presidente ejecutivo— «son indispensables para determinar si una empresa genera valor sostenible en el tiempo».

Grupo Capital eleva el estándar de las valoraciones en la región

Con esta decisión, Grupo Capital da un paso hacia la formalización de prácticas de valoración más rigurosas en un entorno donde muchos vendedores utilizan el EBITDA como cifra principal para inflar el atractivo de sus negocios.

Ricardo Ramos D’Agostino destacó que el objetivo de la nueva unidad es proteger al inversionista, pero también elevar la transparencia del mercado.

«En Grupo Capital creemos que el crecimiento sostenible solo es posible cuando las decisiones de inversión se basan en datos completos, no en indicadores parciales», afirmó.

Ricardo Ramos D’Agostino Un mensaje claro al mercado empresarial

La creación de esta Unidad de Valoración Real envía una señal directa a empresarios y compradores: la rentabilidad real importa más que las métricas simplificadas.

Para Ricardo Ramos D’Agostino, el uso indiscriminado del EBITDA «ha banalizado procesos que requieren rigor técnico», y la nueva unidad busca devolver ese rigor a la mesa de negociación.