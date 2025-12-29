España, el país con mayor sobrecualificación universitaria de la UE, mientras las ofertas laborales priorizan la FP

Los titulados en educación superior siguen en aumento con el 53% de jóvenes españoles entre 25-34 años, rebasando con creces el objetivo del 45% de la Unión Europea para 2030. Una cifra que muestra un claro desajuste con la demanda del mercado laboral actual de España, según el Monitor de la Educación y la Formación de la CE. El 35% de los titulados en educación superior (frente al 22% de media en la UE) trabaja en empleos por debajo de sus cualificaciones formativas, lo que evidencia la creciente necesidad de reorientación educativa y profesional.

UNIVERSAE, entidad educativa líder en FP, ha creado su oferta formativa atendiendo a esta realidad combinando modalidades presenciales y online pensadas para ajustarse al tiempo de cada persona e incluso a las exigencias de su realidad laboral. Junto a sus más de 20.000 convenios con compañías líderes que garantizan la realización de prácticas profesionales en entornos reales, su metodología permite adquirir competencias alineadas con el mercado laboral actual.

Una gran oferta laboral en FP frente a demasiados titulados en Ciencias Sociales

El crecimiento de la demanda de FP en el mercado laboral es un hecho: 47% de las ofertas frente al 22% dirigidas a titulados universitarios, según el Informe Infoempleo Adecco: Oferta y Demanda del Empleo en España. Y la baja empleabilidad se acusa principalmente en las titulaciones universitarias en Ciencias Sociales, Humanidades y Artes, lo que sin una reorientación profesional perjudica de manera aguda a las mujeres, que constituyen hasta el 80% de las promociones en algunas de estas especializaciones, según datos del Informe CYD 2025.

Pese a la necesidad de estos perfiles profesionales, la matriculación en FP grado medio sigue estando en España por debajo de la media europea: un 40% frente al 52,4% de la UE en 2023. Sanidad (30,5%), Negocios (18,7%) e Ingeniería (16,7%) son las especialidades con más porcentaje de matriculaciones tanto en FP grado medio como en FP grado superior, lo que reflejaría las necesidades en el mercado de trabajo.

Oferta formativa alineada con el mercado laboral actual

UNIVERSAE cuenta con más de 50 titulaciones oficiales que responden a las necesidades del mercado laboral, garantizando a sus estudiantes una formación actualizada y orientada a la empleabilidad. Entre los grados medios y superiores ofrece una variedad de titulaciones en el ámbito sanitario, tecnológico e informático o empresarial y de marketing.

Como explica Francisco Cámara, director general de UNIVERSAE, «introducimos una formación disruptiva en la tecnología educativa, con flexibilidad total y con acompañamiento personalizado para cada alumno, independientemente de su condición y lugar de residencia». Estas opciones brindan la oportunidad de reorientar la carrera laboral gracias a una formación compatible con el empleo. Con su metodología aplicada a la empleabilidad, los estudiantes acceden a simuladores virtuales, laboratorios online y proyectos colaborativos, lo que les permite desarrollar competencias técnicas y transversales que facilitan su inserción laboral inmediata, buscando ocupar las posiciones más demandadas en los próximos años.

