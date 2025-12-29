Eviden gestionará los datos de dos de los mayores radiotelescopios del mundo: el SKA-Low y el SKA-Mid

Eviden, la marca de productos del Grupo Atos líder en computación avanzada, ha sido adjudicataria de un contrato por parte del Observatorio SKA (SKAO) para suministrar el paquete de trabajo de computación del Centro de Procesamiento de Datos Científicos (SDP, por sus siglas en inglés) para los telescopios SKA-Low y SKA-Mid, ubicados en Australia y Sudáfrica.

La ceremonia de firma del contrato tuvo lugar en Francia, país observador del SKAO que anunció su decisión de incorporarse al Observatorio en 2021. La adhesión formal al SKAO está pendiente de la ratificación parlamentaria del acuerdo intergubernamental, tras la firma por parte del Gobierno francés del acuerdo de adhesión en abril de 2022. El CNRS, que lidera la coordinación de SKA-France, firmó en marzo de 2022 un acuerdo de colaboración con el SKAO que facilita la interacción con la comunidad científica francesa.

Actualmente, el SKAO está construyendo las dos mayores redes de radiotelescopios del mundo, un proyecto que plantea un reto sin precedentes en materia de gestión de datos.

Para el SKAO, el SDP es un elemento clave de su misión científica. Cuando los telescopios inicien sus primeras operaciones en los próximos años, el SDP procesará volúmenes masivos de datos, permitiendo a los investigadores descodificar señales cósmicas y ampliar las fronteras de la astrofísica. Los telescopios deberán gestionar un volumen de datos equivalente a más de un millón de transmisiones simultáneas de Netflix en 4K, reduciéndolo en tiempo real a solo unos pocos miles, y archivando finalmente alrededor de 700 PB de datos al año.

Los primeros despliegues de hardware del SDP están previstos en Australia y Sudáfrica a lo largo de 2026.

Gracias a esta colaboración, el SKAO podrá escalar su infraestructura de procesamiento a medida que crezcan los telescopios, apoyándose en el enfoque escalable de Eviden, basado en un catálogo de unidades escalables predefinidas (SUs) que pueden desplegarse bajo demanda en cada emplazamiento.

En este marco, Eviden aporta una combinación de capacidades de computación de alto rendimiento basadas en tecnología Intel y software avanzado, junto con sistemas de almacenamiento de Data Direct Networks (DDN), garantizando una gestión de datos de baja latencia y alta eficiencia. Los servicios locales se prestarán a través de su socio Evernex, asegurando la operatividad y el soporte regional. Además, Eviden suministrará el software de sistema que integra todos los componentes de hardware para que funcionen como un único sistema.

Nick Rees, Director de Computación y Software del SKAO, señaló: «Los sistemas de hardware que requiere el SKAO deben cumplir requisitos muy complejos. Esto incluye el diseño de una arquitectura que pueda desplegarse de forma modular a lo largo del tiempo, incorporando los avances en computación y en el conocimiento de estas complejidades durante un periodo de construcción de varios años. Nos enfrentamos a un desafío de datos de una magnitud excepcional, y Eviden aporta una solución madura, probada y fiable. Estamos muy satisfechos de contar con ellos en este proyecto».

Por su parte, Emmanuel Le Roux, Group SVP y Responsable Global de Advanced Computing & AI de Eviden en el Grupo Atos, afirmó: «Este proyecto sitúa la tecnología de Eviden en el núcleo de uno de los mayores retos científicos de la década, posible gracias a la cooperación internacional: la construcción de las dos mayores redes de radiotelescopios del mundo, en Sudáfrica y Australia. El inicio del suministro de las primeras tecnologías refleja nuestro compromiso con la ciencia de frontera, mediante soluciones de computación robustas, escalables, eficientes energéticamente y co-diseñadas. Nos enorgullece contribuir a la visión del SKAO con una solución diseñada en Europa y desplegada en dos continentes para impulsar nuevos descubrimientos sobre el universo».

A medida que el SKAO avanza hacia la producción científica, la colaboración con Eviden representa un hito clave en la construcción de la base digital de este ambicioso proyecto de radioastronomía. Juntas, ambas organizaciones están haciendo posible un futuro en el que los datos se transforman en descubrimientos y los misterios del cosmos se observan con mayor claridad.

Jean-Luc Moullet, Director de Investigación e Innovación del Ministerio francés de Educación Superior, Investigación y Espacio, destacó: «El ministerio se siente muy orgulloso de la contribución de Francia al SKAO, una infraestructura de referencia mundial en radioastronomía basada en una sólida cooperación internacional y con grandes descubrimientos por venir. Es una gran satisfacción ver la alianza entre la comunidad astronómica y la empresa francesa Eviden, líder en computación de alto rendimiento. Este proyecto abre extraordinarias perspectivas de innovación para procesar grandes volúmenes de datos minimizando el impacto ambiental, demostrando cómo la investigación fundamental más ambiciosa puede llevar la tecnología al límite en beneficio de la sociedad».

Antoine Petit, Presidente y CEO del CNRS, añadió: «El CNRS y los socios de SKA-France se sienten orgullosos del fuerte compromiso de la industria francesa ante uno de los mayores retos tecnológicos del proyecto SKA: generar datos listos para el análisis a partir de los inmensos flujos producidos por ambos telescopios. Esta contribución, basada en capacidades avanzadas de computación de alto rendimiento en los países anfitriones, y en particular en Francia con el superordenador Jean Zay del CNRS, será clave para la redistribución anual de cientos de petabytes de datos a la comunidad científica internacional. Refleja, además, el compromiso de Francia con el diseño de la futura infraestructura informática del SKAO, con un claro enfoque en la sostenibilidad ambiental».