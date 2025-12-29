Lanzamiento de la 8.ª Conferencia Global sobre Seguridad y Salud en el Trabajo en Riad, Arabia Saudí

Su Excelencia el Ing. Ahmed bin Sulaiman Al Rajhi, ministro de Recursos Humanos y Desarrollo Social y presidente del Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, anunció el lanzamiento de la 8.ª Conferencia Global sobre Seguridad y Salud en el Trabajo (GOSH 8), que se celebrará en 2026 bajo el lema «Seguridad sostenible para un futuro próspero». La conferencia tendrá lugar del 27 al 29 de abril de 2026 en el Hotel Hilton de Riad, Arabia Saudí.

Durante el anuncio, Su Excelencia inauguró también el sitio web oficial de la 8.ª Conferencia Global sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, que permite a especialistas y participantes interesados registrarse en el evento y acceder a toda la información, incluidos los ejes principales, los temas y las actividades complementarias. La conferencia continúa desempeñando un papel de liderazgo como plataforma científica internacional, dedicada a explorar el futuro de la seguridad y la salud en el trabajo, analizar los desafíos y oportunidades del mercado laboral global y presentar las últimas tendencias e innovaciones que mejoran los entornos laborales.

La conferencia de este año tiene como objetivo fomentar un diálogo constructivo entre expertos, responsables políticos y líderes industriales mediante el análisis de las mejores prácticas globales, el intercambio de conocimientos clave, la puesta en valor del papel de la tecnología en la mejora de los niveles de seguridad y el desarrollo de políticas y procedimientos preventivos alineados con la rápida evolución del mercado laboral mundial. Enlace de registro.

El evento también contará con mesas redondas de alto nivel que reunirán a líderes y responsables de la toma de decisiones, talleres especializados, sesiones magistrales a cargo de ponentes internacionales y una exposición paralela que mostrará las tecnologías de seguridad más avanzadas. Dispositivos de simulación interactiva y actividades de concienciación contribuirán asimismo a promover una sólida cultura de la seguridad y la prevención.

El programa paralelo acogerá el lanzamiento de la tercera edición del Hackathon Global de Seguridad y Salud en el Trabajo (GOSHATHON), bajo el lema «Innovar para prosperar», que atraerá a innovadores, especialistas e ingenieros de todo el mundo para desarrollar soluciones avanzadas en el ámbito de la seguridad y la salud laboral. Enlace de registro.

En este contexto, Su Excelencia el Ing. Ahmed bin Sulaiman Al Rajhi subrayó que el lanzamiento de la octava edición de la conferencia refleja el liderazgo continuado del Reino en el impulso de los sistemas de seguridad y salud en el trabajo y en el fortalecimiento del cumplimiento de las normas internacionales. Señaló que la conferencia se ha convertido en una plataforma global que reúne a una élite de especialistas y líderes del sector para desarrollar marcos ejemplares que contribuyan a la construcción de un futuro profesional seguro y sostenible.

Su Excelencia añadió que la conferencia representa un hito importante en la profundización del diálogo global sobre el futuro de la seguridad y la salud en el trabajo, al tiempo que continúa elevando la concienciación preventiva para mejorar la seguridad humana y garantizar la sostenibilidad de los entornos laborales.

Por su parte, Su Excelencia el Dr. Abdullah bin Nasser Abuthnain destacó que unos mercados laborales sólidos constituyen la base de economías estables y prósperas, y señaló que los recientes cambios en los modelos de trabajo requieren una mayor cooperación internacional para afrontar los desafíos, mejorar la seguridad de los trabajadores y aprovechar las oportunidades que apoyan la creación de entornos laborales modernos, sostenibles y preparados para el futuro.

Cabe destacar que, a lo largo de sus siete ediciones anteriores, la Conferencia Global sobre Seguridad y Salud en el Trabajo ha logrado una transformación cualitativa tanto a nivel local como internacional mediante el fortalecimiento de las políticas preventivas, el impulso de la transformación digital en los sistemas de seguridad, el aumento del cumplimiento de las normas internacionales, la creación de alianzas estratégicas y el desarrollo de profesionales altamente cualificados capaces de gestionar los riesgos de manera eficiente.