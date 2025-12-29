El volumen negociado en Freedom24 España en 2025 revela un inversor concentrado en grandes tecnológicas

La actividad inversora de los clientes de Freedom24 España durante 2025 refleja una adaptación progresiva a un entorno caracterizado por déficits estructurales persistentes, dominancia fiscal y una erosión continuada del poder adquisitivo. En este contexto, las grandes compañías tecnológicas concentran una parte creciente del volumen negociado, reflejando un inversor cada vez más selectivo, que presta mayor atención a cómo y dónde gestiona su capital, incorporando criterios que van más allá de la rentabilidad nominal.

En este contexto, el análisis del volumen negociado adquiere especial relevancia. Más que extraer conclusiones patrimoniales, permite observar qué activos concentran la actividad inversora, cuáles se utilizan de forma recurrente y qué instrumentos permiten gestionar exposición y riesgo dentro de mercados líquidos y regulados.

Grandes tecnológicas: elevada negociación en un entorno de expectativas e incertidumbre

Más allá de activos específicos, el ranking de valores más negociados en Freedom24 España durante 2025 está claramente dominado por grandes compañías tecnológicas. Tesla (TSLA.US) ha registrado en torno a 14 millones de dólares en volumen negociado, seguida por Nvidia (NVDA.US) con 7,6 millones, y Amazon (AMZN.US) con 3,5 millones de dólares.

Esta elevada negociación refleja el interés del inversor por tendencias estructurales como la inteligencia artificial, la automatización y la digitalización de la economía. No obstante, también pone de manifiesto un posicionamiento cada vez más selectivo, especialmente en lo relativo a la conversión de expectativas en flujos de caja sostenibles, al elevado nivel de inversión requerido y a las limitaciones de infraestructura, particularmente energéticas, que acompañan a la expansión de estas tecnologías.

Bitcoin gana protagonismo operativo a través de compañías cotizadas

Según datos internos de Freedom24 España, Marathon Digital Holdings (MARA.US) ha sido la acción con mayor volumen negociado en la plataforma durante 2025, con aproximadamente 44 millones de dólares intercambiados a lo largo del ejercicio, situándose claramente por delante del resto de valores.

Junto a MARA, Strategy (MSTR.US) ha registrado un volumen cercano a 1,7 millones de dólares. La compañía mantiene una estrategia de tesorería estrechamente vinculada a Bitcoin, integrándolo como parte central de su estructura financiera. Ambas compañías ocupan posiciones destacadas entre las empresas cotizadas con mayor exposición directa al activo.

La presencia de estas compañías entre los valores más negociados refleja cómo determinados inversores canalizan su exposición a dinámicas vinculadas a Bitcoin a través de compañías cotizadas y mercados regulados.

Una propiedad digital con atributos monetarios

Desde una perspectiva económica, el interés por Bitcoin se apoya en una característica singular: se trata de una forma de propiedad digital escasa por diseño, lo que lo convierte en la máxima expresión de la escasez absoluta. A diferencia de otros activos que históricamente han desempeñado funciones de reserva de valor, Bitcoin incorpora dichas propiedades en un formato plenamente compatible con la economía digital contemporánea.

Un inversor más consciente del marco monetario

En conjunto, los datos muestran a un inversor cada vez más consciente del marco monetario en el que opera y del papel que desempeñan determinados activos en la preservación y gestión del capital. En un contexto de desequilibrios monetarios estructurales, el volumen negociado actúa como un mapa de confianza del inversor: revela no solo qué activos utiliza, sino cuáles considera capaces de preservar valor en un sistema cada vez más exigente.

