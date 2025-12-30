Clean Air Metals presenta sus estados financieros intermedios a octubre de 2025

Clean Air Metals Inc. («Clean Air Metals» o la «Compañía») (TSXV:AIR) (FRA:CKU) (OTCQB:CLRMF) anuncia la presentación de sus estados financieros intermedios consolidados no auditados, así como del informe de análisis y comentarios de la dirección, correspondientes al periodo de nueve meses finalizado el 31 de octubre de 2025, disponibles para su consulta en www.sedarplus.ca.

Principales datos financieros

Activos totales a 31 de octubre de 2025 : 36.602.553 dólares

: 36.602.553 dólares Efectivo total a 31 de octubre de 2025: 1.643.422 dólares

1.643.422 dólares Déficit de capital circulante a 31 de octubre de 2025: 1.746.454 dólares

1.746.454 dólares Patrimonio neto atribuible a los accionistas a 31 de octubre de 2025: 33.030.843 dólares

Durante los nueve meses finalizados el 31 de octubre de 2025, la Compañía incurrió en unos costes de 1.046.223 dólares en actividades de exploración en el proyecto TBN.

Entre las principales actuaciones del equipo directivo durante el trimestre destaca la finalización de la perforación inicial del primer objetivo de exploración «step-out» dentro del área Escape en profundidad, que dio como resultado una intersección mineralizada a 400 metros del recurso conocido.

Asimismo, el equipo completó con éxito una Evaluación Económica Preliminar (PEA) para Thunder Bay North, en la que se definió un escenario de tratamiento externo del mineral (toll-milling) con un plan de mina centrado en materiales de mayor margen en los yacimientos Current y Escape.

Los resultados del estudio se publicaron durante el trimestre y se prevé que el informe final se presente a comienzos del cuarto trimestre del ejercicio fiscal.

Los detalles completos de los informes financieros y de los resultados operativos correspondientes al periodo de nueve meses finalizado el 31 de octubre de 2025 se recogen en los estados financieros intermedios consolidados no auditados de la Compañía, junto con las notas explicativas y el correspondiente análisis y comentarios de la dirección, disponibles en SEDAR+ en www.sedarplus.ca.

Sobre Clean Air Metals

Clean Air Metals es una compañía de desarrollo y exploración que avanza en su proyecto insignia Thunder Bay North Critical Minerals («TBN»), del que posee el 100 %, situado a 40 km al noreste de Thunder Bay, Ontario.

El proyecto TBN, accesible por carretera y próximo a infraestructuras consolidadas, alberga dos yacimientos —Current y Escape— separados por solo 2,5 km. En conjunto, los yacimientos contienen un recurso mineral indicado de 13,8 millones de toneladas, con 2,4 millones de onzas equivalentes de platino (Informe Técnico del Proyecto Thunder Bay North, Ontario, Canadá, NI 43-101, SLR Consulting Canada Ltd, 19 de junio de 2023), con un significativo potencial de expansión en profundidad.

Como uno de los pocos recursos primarios de platino fuera de Sudáfrica, el proyecto TBN se encuentra en una jurisdicción estable y favorable a la minería, y se beneficia de relaciones consolidadas con las Primeras Naciones locales.

Con un equipo técnico experimentado, Clean Air Metals mantiene su compromiso de incrementar los recursos del proyecto TBN y de generar valor a largo plazo para sus accionistas.

Compromiso social

Clean Air Metals Inc. reconoce que el Proyecto de Minerales Críticos Thunder Bay North se ubica dentro del territorio contemplado en el Tratado Robinson-Superior de 1850 e incluye tierras de la Fort William First Nation, la Red Rock Indian Band, Biinjitiwabik Zaaging Anishinabek y Kiashke Zaaging Anishinaabek. La Compañía también reconoce las aportaciones de la Métis Nation of Ontario, Región 2, y de la Red Sky Métis Independent Nation a la rica historia de la zona.

La Compañía valora la oportunidad de trabajar en estos territorios y reafirma su compromiso con el reconocimiento y el respeto hacia quienes han vivido, transitado y recogido recursos en estas tierras desde tiempos inmemoriales.

Clean Air Metals se compromete a preservar el patrimonio indígena y a construir, fomentar y promover una relación respetuosa con los pueblos de las Primeras Naciones, Métis e Inuit, basada en los principios de confianza mutua, respeto, reciprocidad y colaboración, en el espíritu de la reconciliación.

