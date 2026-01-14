Zaragoza recibe al líder del compro oro 4Dreams con su stand 35

4Dreams, la compañía fundada en 2016 por Samantha Pilo, continúa avanzando con paso firme en su plan de expansión nacional con la apertura de su stand número 35 en Zaragoza, ubicado en el Centro Comercial Gran Casa, uno de los principales referentes comerciales de la ciudad.

Esta nueva apertura refuerza la presencia de 4Dreams en la capital aragonesa y consolida su crecimiento tras un 2025 histórico, en el que la empresa líder en el sector compro oro registró un incremento de cerca del 60 % en el número de transacciones respecto al año anterior. Un crecimiento que responde tanto a la evolución del mercado como a un modelo de negocio basado en la transparencia, la innovación y la confianza.

El nuevo stand de 4Dreams en Zaragoza se integra de forma natural en los pasillos del centro comercial, el espacio —de 3×3 metros— permite a los clientes presenciar todo el proceso de tasación de manera clara y visible, eliminando barreras físicas y rompiendo con la estética tradicional del sector.

Uno de los principales valores diferenciales de 4Dreams es su sistema propio de tasación, conectado en tiempo real con la Bolsa de Londres, que garantiza siempre el mejor precio de mercado. Esta tecnología, unida a un equipo altamente formado y a una atención cercana y profesional, ha sido clave para generar confianza y normalizar la compraventa de joyas entre todo tipo de públicos.

La apertura coincide además con un contexto especialmente favorable para el mercado del oro. En el último año, el metal precioso ha experimentado una revalorización cercana al 72 %, marcando uno de sus mejores años desde 1979. Este escenario ha impulsado a muchos clientes a acudir a 4Dreams para obtener liquidez inmediata y así reciclar metales preciosos y transformar joyas en desuso en nuevas oportunidades.

El Centro Comercial Gran Casa, situado en el barrio del Actur y con una amplia oferta de comercio, ocio y restauración, se convierte así en un enclave estratégico para 4Dreams, alineado con su filosofía de cercanía, accesibilidad y normalización del servicio dentro de la vida cotidiana de las ciudades.

Con esta inauguración, 4Dreams alcanza los 35 stands en España y avanza en su hoja de ruta para llegar a los 40 puntos de venta durante el primer semestre de 2026, consolidándose como un modelo de negocio disruptivo, ubicado en los mejores Centros Comerciales de España y revolucionando así el retail y el sector compro oro.

4Dreams nace en 2016 de la mano de su CEO Samantha Pilo con el objetivo de profesionalizar y normalizar el sector del compro oro. Además de promover el reciclaje de metales preciosos a través de refinerías con conciencia ética, la empresa se caracteriza por su enfoque en la generación de empleo para personas en riesgo de exclusión social. 4Dreams cuenta con más de 30 stands en los mejores Centros Comerciales de España. https://4dreams.es/