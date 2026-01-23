Hola Food amplía su presencia internacional con dos nuevas homologaciones

El centro de procesado cárnico Hola Food, perteneciente al holding empresarial Grupo Alimentario Copese, ha ampliado recientemente su listado de países autorizados para la exportación tras obtener la homologación oficial que le permite exportar sus productos a Marruecos y la República Dominicana.

Con estas nuevas homologaciones, Hola Food amplía su presencia en mercados clave y consolida el reconocimiento de sus estándares de calidad, seguridad alimentaria y cumplimiento de las exigencias sanitarias requeridas por los mercados internacionales.

Presencia en mercados de máxima exigencia sanitaria

Actualmente, Hola Food cuenta con autorización para exportar a Corea del Sur, China, Filipinas, Japón, Vietnam, Sudáfrica, Brasil, Chile, Singapur y Perú, a los que se suman ahora Marruecos y la República Dominicana.

La homologación conseguida para países como China, Japón o Corea del Sur, considerados entre los más exigentes del mundo en materia sanitaria y de control alimentario, avala el alto nivel técnico y operativo del centro de procesado cárnico.

Certificaciones internacionales como garantía de calidad

Actualmente, el centro de procesado cárnico, ubicado en Villacastín (Segovia) dispone de las certificaciones internacionales de calidad y seguridad alimentaria IFS Food y BRCGS, estándares reconocidos a nivel global que acreditan el cumplimiento de los más altos requisitos en materia de seguridad alimentaria, gestión de procesos, higiene, control de riesgos y mejora continua.

Asimismo, Hola Food cuenta con la certificación Welfair de Bienestar animal para venta de canales y producto despiezado. Estas certificaciones, junto con las homologaciones específicas por país, permiten a la compañía ofrecer las máximas garantías asegurando productos cárnicos elaborados bajo estrictos protocolos de calidad.

Sobre Grupo Alimentario Copese y Hola Food

Grupo Alimentario Copese nació en el año 1976 como un proyecto empresarial basado en la comercialización de pienso. El holding espera cerrar su facturación de 2025 en 152 millones de euros y en la actualidad, la firma genera más de 400 empleos directos y más de 150 indirectos.

Controla al 100% el proceso de producción a través de diferentes áreas de negocio – genética, piensos, granjas de cerdos, productos frescos y transformados…- que conforman lo que internamente se denomina «P.I.P.»: Proceso Integrado de Producción, sin el cual sería imposible asumir el reto de la calidad y la trazabilidad que la firma lleva en su ADN.

Hola Food forma parte del holding de Grupo Alimentario Copese y es heredera de casi 50 años de experiencia en el sector agroalimentario. Su centro de procesado cárnico, ubicado en Villacastín (Segovia), cuenta con unas instalaciones que son un referente dentro de la industria cárnica de Castilla y León. Además, Hola Food dispone de las certificaciones internacionales de calidad alimentaria IFS y BRCGS, que avalan su compromiso con la excelencia, la seguridad alimentaria y la mejora continua.