  • ESP
    España América
Economía Notas de Prensa

123tinta.es presenta consejos para ser más organizado y productivo este año

El inicio de año conlleva nuevos retos, objetivos y propósitos, y la organización se convierte en la base para afrontarlos con mayor claridad y eficacia. Ordenar espacios, planificar tareas y contar con los materiales adecuados son algunas de las claves para construir un día a día más productivo y equilibrado

123tinta.es presenta consejos para ser más organizado y productivo este año
Archivado en: Notas de Prensa

Enero es sinónimo de nuevos comienzos, propósitos y ganas de hacer las cosas mejor. Entre los más repetidos siempre destaca uno: organizarse. Con este objetivo, 123tinta.es, el ecommerce líder en cartuchos de impresoras y toners, comparte una serie de consejos prácticos para ayudar a personas, familias y empresas a empezar el año con más orden, claridad y eficacia. 

Menos caos, más claridad
Un entorno ordenado no solo se ve mejor, también se siente mejor. Reduce el estrés, facilita la concentración y permite aprovechar mejor el tiempo. Por eso, el primer paso recomendado es una revisión general de los espacios de trabajo y del hogar: deshacerse de lo que ya no se utiliza, clasificar lo importante y crear sistemas simples que ayuden a mantener el orden a lo largo del año, utilizando organizadores, archivadores, cajas clasificadores y carpetas etiquetadas que faciliten el acceso rápido a documentos y materiales. 

Planificación realista y flexible 
Más allá de las listas interminables, organizarse bien implica aprender a priorizar. Definir los objetivos claros, dividirlos en tareas pequeñas y utilizar herramientas como agendas, planners o calendarios impresos ayuda a visualizar el camino y evitar la sensación de saturación.  

Imprescindibles que marcan la diferencia
Contar con el material adecuado es un gran aliado para una buena organización. Entre los básicos recomendados por 123tinta.es destacan:

  • Carpetas, archivadores y separadores para clasificar documentos
  • Etiquetas y post-its para identificar y recordar tareas
  • Cuadernos y planners para anotar ideas y objetivos
  • Cartuchos y tóner de calidad para imprimir los recursos con calidad y de forma eficiente.

Organización y ahorro van de la mano
Organizarse también es una forma de ahorrar. Evitar compras duplicadas, reducir desperdicios y planificar mejor los recursos permite optimizar el presupuesto tanto en hogares como en empresas. 

Un hábito que mejora la vida
Más allá del ámbito laboral, la organización influye directamente en la calidad de vida. Establecer rutinas, mantener espacios comunes ordenados y facilitar el acceso de materiales de trabajo contribuye a crear un entorno más funcional. 

La selección de las mejores marcas de termómetros

TERMÓMETROS CLÍNICOS

Aquí encontrarás la oferta actualizada de estos dispositivos de salud

Geles desinfectantes Mascarillas Termómetros clínicos
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]