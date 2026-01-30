123tinta.es presenta consejos para ser más organizado y productivo este año

Enero es sinónimo de nuevos comienzos, propósitos y ganas de hacer las cosas mejor. Entre los más repetidos siempre destaca uno: organizarse. Con este objetivo, 123tinta.es, el ecommerce líder en cartuchos de impresoras y toners, comparte una serie de consejos prácticos para ayudar a personas, familias y empresas a empezar el año con más orden, claridad y eficacia.

Menos caos, más claridad

Un entorno ordenado no solo se ve mejor, también se siente mejor. Reduce el estrés, facilita la concentración y permite aprovechar mejor el tiempo. Por eso, el primer paso recomendado es una revisión general de los espacios de trabajo y del hogar: deshacerse de lo que ya no se utiliza, clasificar lo importante y crear sistemas simples que ayuden a mantener el orden a lo largo del año, utilizando organizadores, archivadores, cajas clasificadores y carpetas etiquetadas que faciliten el acceso rápido a documentos y materiales.

Planificación realista y flexible

Más allá de las listas interminables, organizarse bien implica aprender a priorizar. Definir los objetivos claros, dividirlos en tareas pequeñas y utilizar herramientas como agendas, planners o calendarios impresos ayuda a visualizar el camino y evitar la sensación de saturación.

Imprescindibles que marcan la diferencia

Contar con el material adecuado es un gran aliado para una buena organización. Entre los básicos recomendados por 123tinta.es destacan:

Carpetas, archivadores y separadores para clasificar documentos

Etiquetas y post-its para identificar y recordar tareas

Cuadernos y planners para anotar ideas y objetivos

Cartuchos y tóner de calidad para imprimir los recursos con calidad y de forma eficiente.

Organización y ahorro van de la mano

Organizarse también es una forma de ahorrar. Evitar compras duplicadas, reducir desperdicios y planificar mejor los recursos permite optimizar el presupuesto tanto en hogares como en empresas.

Un hábito que mejora la vida

Más allá del ámbito laboral, la organización influye directamente en la calidad de vida. Establecer rutinas, mantener espacios comunes ordenados y facilitar el acceso de materiales de trabajo contribuye a crear un entorno más funcional.