  • ESP
    España América
Economía Notas de Prensa

Nace F+, una plataforma única e innovadora, que ofrece ventajas y valores añadidos a las franquicias

Este ecosistema, creado y desarrollado por mundoFranquicia Corporate, integra por primera vez a marcas, emprendedores y proveedores, permitiendo la interacción entre ellos, en beneficio de todos

Nace F+, una plataforma única e innovadora, que ofrece ventajas y valores añadidos a las franquicias
Archivado en: Notas de Prensa

mundoFranquicia Corporate ha creado y desarrollado una plataforma, que es pionera y diferente a todo cuanto funciona en el sistema de franquicias. Se trata de F+, un punto de encuentro entre emprendedores, proveedores y marcas franquiciadoras, cuyo objetivo es que interactúen entre ellos, con el objetivo de que todos salgan beneficiados.

En este sentido, F+ está integrada por una selección de franquicias de primer nivel, de 33 sectores de actividad, exitosas y con reconocimiento en el mercado, lo cual aporta la máxima garantía para los emprendedores, así como por 80 sectores de empresas de servicios profesionales, de reconocido prestigio y valor añadido para franquiciadores y franquiciados.

La plataforma se estructura en tres secciones operativas, al frente de cada una de las cuales mundoFranquicia Corporate ha situado a un equipo ejecutivo encargado de su creación, desarrollo y gestión: F+ Marcas, F+ Emprendedores y F+ Servicios.

  • F+ Marcas: en esta sección se identifican, analizan, seleccionan y se adhieren enseñas de los 33 sectores de actividad, de acuerdo a criterios profesionales que ofrezcan garantías a los emprendedores, para lo cual han de cumplir los requisitos exigidos por la Asociación Española de la Franquicia para que las marcas puedan ser socios de la misma: tener abiertos al público 4 establecimientos, de los que por lo menos 2 sean franquiciados, y estar desarrollando de forma económicamente solvente la actividad propia del objeto de la franquicia por un período mínimo de 2 años.
  • F+ Emprendedores: las marcas se inscriben en la plataforma, con el claro objetivo de crecimiento de sus redes y de optimización de sus infraestructuras para hacer posible esta expansión. Así, esta sección se centra en la realización de todo tipo de acciones de captación de leads y de coordinación de operaciones de apertura con las franquicias de este ecosistema.
  • F+ Servicios: esta sección tiene por objeto la tipificación, el estudio, la elección y la concesión de membresías a empresas de servicios en 80 líneas de actuación, todas ellas necesarias y de utilidad práctica para cualquier central franquiciadora: aspectos legales, financieros, tecnológicos, marketing, expansión, formación o gestión operativa, entre otros.

A la hora de valorar esta plataforma inédita para el sistema de franquicias, Mariano Alonso, socio director general de mundoFranquicia Corporate, asegura que «con F+ vamos a aportar un ecosistema que no existía en la franquicia hasta ahora y que era más que necesario. Por primera vez, se ha logrado integrar a los tres grandes actores del sistema: las marcas, los emprendedores cualificados y los proveedores de servicios homologados bajo criterios claros y procesos definidos».

Para conocer más al detalle todo lo que aporta F+ al mundo de la franquicia:

https://vimeo.com/1157598962/6d411eb89e

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

MUEBLES DE TERRAZA

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Climatización Cocina al aire libre Muebles de terraza Sillas de oficina
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]