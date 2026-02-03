Alpiner Extreme Solarmetre, la primera colección de su historia con recarga solar

Liberado. El Alpiner Extreme Solarmetre se libera de las limitaciones que restringen los movimientos clásicos. Mientras su esfera reciba luz natural o artificial, la batería se recarga. Se necesitan 10 meses consecutivos de oscuridad total para que se agote. Una vez que vuelve a la luz, solo necesita 10 segundos para volver a funcionar. Un solo minuto de exposición es suficiente para recargar la energía necesaria para un día completo de funcionamiento. Con la corona extraída, la autonomía alcanza incluso los cuatro años.

La elección de la emblemática colección Alpiner Extreme para aprovechar esta tecnología solar subraya la voluntad de Alpina de reivindicar esta energía sostenible como una prolongación contemporánea de su respeto de siempre por una naturaleza indómita. Valores vanguardistas que la Maison comparte tanto con los alpinistas y exploradores del siglo XIX como con las mujeres y los hombres ávidos de evasión de hoy en día. De hecho, con un diámetro de 37,5 mm, se adapta tanto a los retos femeninos como a los masculinos.

La fiabilidad que exige el aire libre

Robusta y preparada para el aire libre, la caja del Alpiner alberga en su interior el movimiento AL-140, desarrollado por la manufactura suiza La Joux-Perret para Alpina. Este calibre se compone principalmente de tres partes. La que se encuentra más cerca de la superficie es la esfera del reloj. A primera vista, nada lo diferencia de una esfera Alpina tradicional. ¡Y eso es todo un logro! Parece opaca, pero en realidad es translúcida para que la luz la atraviese y recargue el movimiento solar.

Esta hazaña es posible gracias al desarrollo de nuevas células solares fotovoltaicas, situadas bajo la esfera. Requieren mucha menos energía gracias a su mayor rendimiento. Esto permite a Alpina diseñar una esfera prácticamente similar a las de la colección actual, sin revelar la magia que se esconde debajo.

La tecnología se vuelve transparente en favor de una estética que respeta la identidad de la Maison.

En el nivel más profundo se encuentra el calibre AL-140. Su batería recargable almacena la energía solar convertida en electricidad por las células. Un circuito integrado inteligente gestiona el flujo de energía y actúa como un desviador: una parte se dirige a la batería para ser almacenada, otra se destina a su uso inmediato. Esta energía activa entonces un rotor magnético, el corazón del calibre.

Una estética auténtica, sin concesiones a la identidad estilística de Alpina

Gracias a este sofisticado proceso, la tecnología pasa a un segundo plano y la estética no va en detrimento de la eficiencia. El logotipo de Alpina preside el centro de la esfera, enmarcado por un sutil borde azul, distintivo de los relojes con tecnología solar. La superficie de la esfera está decorada con finos motivos triangulares, en homenaje al emblemático logotipo histórico de la marca. Una ventanilla de fecha ocupa la posición de las 3 horas, mientras que los índices aplicados y las agujas luminiscentes garantizan una legibilidad perfecta, tanto de día como de noche. El segundero central, rematado por un tradicional triángulo de contrapeso, también se viste de azul, a juego con el logotipo.

Fiel al ADN de su colección Alpiner Extreme, Alpina hace honor a su estética característica, que combina un aspecto deportivo, innovación técnica y fiabilidad sin concesiones. La esfera está disponible en cinco tonos. Un burdeos intenso y un verde menta refrescante se ofrecen con un brazalete de acero. Otros tres modelos enriquecen la gama con correas de caucho texturizadas, que retoman el motivo triangular de la esfera. Las esferas azul claro, azul marino y blanco escarchado se combinan respectivamente con correas integradas a juego, excepto una correa negra que contrasta deliberadamente con la esfera blanca.

Más que nunca, el Alpiner Extrême se muestra sin concesiones entre rendimiento, innovación y estética. Una auténtica herramienta, aún más preparada para condiciones extremas gracias a su caja unisex de acero de 37,5 mm de diámetro, que garantiza una estanqueidad de 100 metros. Un compañero de aventuras que no olvida mostrarse accesible, en consonancia con el posicionamiento de la Maison.

Sobre Alpina

El reloj deportivo original desde 1883

Fundada en 1883 por Gottlieb Hauser, Alpina es una manufactura de relojes suizos con sede en Ginebra, perteneciente al Grupo Frederique Constant (propiedad del Grupo Citizen). Habiendo celebrado su 140 aniversario en 2023 e impulsada por un espíritu aventurero, pero también innovador, Alpina ha demostrado ser pionera en el mundo del deporte. En 1938, la Casa inventó el concepto de reloj deportivo, con su modelo Alpina 4, que combina cuatro características fundamentales: a prueba de golpes, antimagnético, hermético y fabricado en acero inoxidable.

Desde sus inicios, Alpina se ha propuesto como misión diseñar relojes deportivos de lujo que funcionen con una precisión y fiabilidad excepcionales en condiciones extremas. Una promesa cumplida e ilustrada hoy por una oferta articulada en torno a tres universos: el aire con la colección Startimer, el mar con la colección Seastrong y la tierra con la colección Alpiner. Relojes deportivos de notable valor, con acabados refinados y a un precio estudiado.

Inspirándose en el universo alpino desde sus inicios, Alpina ha construido sólidas alianzas que ilustran su compromiso con este mundo, así como un equipo de atletas y amigos de la marca con el objetivo de alcanzar la cima en los entornos más difíciles.