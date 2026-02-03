Rituals Cosmetics celebra su 25º aniversario con ingresos de más de 2.400 millones

Rituals Cosmetics celebra su 25º aniversario registrando unos ingresos netos de 2.430 millones de euros en 2025, un 16 % más interanual, y un EBITDA de 545 millones de euros, lo que representa un margen de aproximadamente el 22,5 %. Esto sitúa a la marca neerlandesa de belleza y bienestar de lujo entre las de mayor crecimiento a nivel mundial. En un año clave para la marca, Rituals aportará más de 30 millones de euros a proyectos de impacto en 2026 a través de su compromiso 10 % Profit Pledge, convirtiendo su apuesta a largo plazo por el bienestar en acciones tangibles.

Fundada hace apenas 25 años por un equipo de tres personas en un sótano junto a un canal en Ámsterdam, hoy Rituals cuenta con casi 1.500 boutiques y está presente en más de 4.800 puntos de venta en grandes almacenes y perfumerías de lujo en 33 países. El año pasado, la marca registró un crecimiento récord en Francia, Italia y el Reino Unido.

Más de 200 boutiques inauguradas en 2025

Priorizando siempre su presencia en retail y las experiencias únicas para el cliente, Rituals abrió más de 200 boutiques en todo el mundo en 2025, incluidas nuevas flagships en Oxford Street (Londres), Bahnhofstrasse (Zúrich) y Tauentzien (Berlín).

La compañía opera mediante una combinación única de tiendas físicas y una sólida presencia digital, que se vio fortalecida en 2025 con ventas online que hoy representan más del 20 % de sus ingresos totales. Además de su continua expansión en Europa y el Reino Unido, la marca también experimentó un mayor crecimiento en Gran China y Oriente Medio.

Crecimiento impulsado por la innovación

La innovación y la experiencia sustentan un crecimiento continuado de doble dígito, con 200 innovaciones de producto que amplían sus categorías principales en bienestar y estilo de vida.

Como una de las primeras marcas de belleza con certificación B Corporation™, Rituals refuerza aún más su movimiento de recargas, con 9,9 millones de recargas vendidas en 2025, lo que supone un aumento del 22 % con respecto al año anterior. Al mismo tiempo, Rituals está avanzando hacia envases de vidrio más sostenibles, lo que permite a los clientes reducir significativamente sus residuos mediante la reutilización, contribuyendo así directamente a los objetivos de sostenibilidad de la marca.

En su transición hacia la tecnología aplicada a la belleza, Rituals continuó expandiendo su pionero Mind Oasis, un concepto inmersivo de bienestar que da vida a la filosofía de la marca. Cuenta con 11 ubicaciones de Mind Oasis en Países Bajos, España, Francia y Reino Unido, y con nuevas aperturas internacionales previstas para 2026, incluido el canal travel retail. Cada Mind Oasis ofrece tratamientos de hidromasaje y masaje mental, con espacios cuidadosamente diseñados que reflejan la visión de avance y desarrollo en materia de bienestar de la compañía.

Raymond Cloosterman, fundador y director ejecutivo de Rituals, señala que «nuestro 25º aniversario marca un hito para todas las personas que han contribuido a convertir Rituals en esta maravillosa empresa, de la que estoy inmensamente orgulloso y por la que siento una enorme gratitud. Siempre ha sido mi sueño crear una marca de lujo que te haga sentir bien: una combinación única de lujo accesible, calidad e impacto. De cara al futuro, 2026 será un año de inversión centrado en mantener nuestro impulso. Renovaremos 1.500 tiendas, seguiremos expandiéndonos en Asia, aceleraremos la innovación con nuevos productos y continuaremos el despliegue de Mind Oasis. Nuestra ambición es clara: hacer crecer nuestro negocio de forma responsable y, al mismo tiempo, generar un impacto positivo en las personas y el planeta».

1 año de éxito en impacto

En 2025, la marca celebró el primer año de su Profit Pledge, destinando el 10 % de sus beneficios netos a iniciativas que apoyan el bienestar mental de la juventud y la protección de la naturaleza. Esto ha supuesto 26 millones de euros en 2025 y se prevé que sean más de 30 millones de euros en 2026.

En este primer año, mediante el Profit Pledge, el compromiso respaldó a organizaciones dedicadas al bienestar juvenil, como UNICEF, War Child y Super Chill, contribuyendo a programas que han llegado a 69 millones de jóvenes en todo el mundo. Esto incluye a 1,3 millones de niños en los Países Bajos y Alemania alcanzados a través de Super Chill, una aplicación enfocada a la resiliencia mental.

Rituals ha colaborado con organizaciones líderes a nivel global, europeas y locales, como National Geographic Pristine Seas, Blue Marine Foundation, Sacred Forests y la Frankfurt Zoological Society. Estas alianzas han contribuido a proteger 390.000 km² de océano y 220.000 hectáreas de selva tropical, incluyendo 20.000 hectáreas recompradas en Colombia para las comunidades indígenas.

Como parte de su compromiso más amplio con un liderazgo guiado por un propósito, Rituals también respalda Profit for Good, un movimiento que alienta a las empresas a dedicar al menos el 10 % de sus beneficios netos a generar impacto social y medioambiental.