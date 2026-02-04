España llega al Día Mundial contra el Cáncer con un acceso oncológico en retroceso y Polonia ya la adelanta

La última revisión del Oncoindex evalúa 173 fármacos recomendados por la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO) y autorizados por la EMA en los últimos quince años: solo 47 cuentan con financiación completa, 79 siguen limitados por requisitos administrativos no respaldados científicamente y 47 carecen de cobertura pública. El impacto es patente en tumores frecuentes y de alta mortalidad: el índice de cáncer de estómago cae a 43 puntos (-35,7 % desde abril), el de mama retrocede a 50 (-15 %) y el de linfoma no Hodgkin baja a 35 (-18,6 %). No se trata de que el Gobierno retire financiación a terapias ya cubiertas, sino de que la ciencia avanza y las nuevas terapias no se incorporan al ritmo necesario.

La escasez de medicamentos se agrava con un déficit asistencial prolongado. Según la Sociedad Española de Oncología Médica, España necesita contratar entre 87 y 110 oncólogos cada año; además, cuenta con un 19 % menos de enfermeras oncológicas que la media de la UE. En 2025, la falta de profesionales obligó a trasladar pacientes desde Melilla, Ibiza y Algeciras a hospitales a más de 100 kilómetros, y varios centros aplazaron cirugías oncológicas en Navidad por falta de anestesistas.

«Cuando faltan médicos y los tratamientos se retrasan, el tiempo se convierte en factor de mortalidad», alerta Xavier Pla, responsable de campañas de la Fundación Alivia. «Nuestra petición navideña era sencilla y sigue vigente: acelerar la financiación, revisar las restricciones y subir cada punto posible del Oncoindex. Esperamos que 2026 sea el año en que se cumpla. Los pacientes no pueden esperar».

Fundación Alivia reclama tres pasos inaplazables antes de que termine el año:

financiación completa de todas las terapias recomendadas por ESMO; un plan de recursos humanos que incorpore al menos 100 oncólogos y reconozca la especialidad de enfermería oncológica; y un plazo máximo de 180 días entre la aprobación europea y el acceso real en el SNS.

Sobre el Oncoindex

El Oncoindex puntúa de 0 a 100 el grado de financiación pública de las terapias recomendadas por ESMO.

Sobre la Fundación Alivia

La Fundación Alivia Oncológica ayuda a los pacientes con cáncer en España desde 2021. Destacan proyectos como la OncoLibrería, con más de 200 artículos sobre cáncer; Oncomapa, un directorio de médicos y clínicas oncológicas; y Oncoindex, un portal que muestra el acceso a tratamientos según el conocimiento médico actual en España.