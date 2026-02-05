Jaime Mayor Oreja: «Todos servimos para algo» en el Colegio Juan Pablo II de Parla

El Colegio Juan Pablo II de Parla ha celebrado esta semana su Semana Vocacional, una iniciativa dirigida a los alumnos de 3.º y 4.º de Educación Secundaria Obligatoria y 1º y 2º de Bachillerato, con el objetivo de acompañarlos en un momento clave de reflexión personal y toma de decisiones sobre su futuro.

La Semana Vocacional ha sido inaugurada por D. Jaime Mayor Oreja, quien ofreció una charla marcada por un tono cercano, profundo y reflexivo. Desde el inicio de su intervención, Mayor Oreja lanzó una idea que sirvió como hilo conductor de todo el encuentro: «Todos servimos para algo y nadie sirve para todo».

A partir de esta afirmación, invitó a los alumnos a reflexionar sobre la importancia de conocerse a uno mismo, reconocer los propios talentos y aceptar los límites personales como parte natural del crecimiento. Un mensaje especialmente significativo en una etapa vital en la que los jóvenes se enfrentan a decisiones académicas y personales que pueden generar incertidumbre y presión.

Durante la charla, el ponente subrayó que la vocación no debe entenderse únicamente como una elección profesional, sino como una respuesta más amplia a la pregunta por el sentido de la vida. Elegir bien implica, según destacó, tiempo, reflexión y la capacidad de tomar decisiones con libertad y responsabilidad, alejadas de comparaciones constantes o expectativas externas.

El encuentro animó a los alumnos a no aspirar a «valer para todo», sino a descubrir aquello para lo que cada uno está llamado, entendiendo que toda persona tiene un valor propio y una aportación única a la sociedad. Esta visión conecta con el enfoque educativo del centro, que apuesta por una formación integral, en la que el desarrollo académico va unido al crecimiento personal, humano y moral.

La Semana Vocacional forma parte del proyecto educativo del Colegio Juan Pablo II de Parla y busca ofrecer a los estudiantes espacios de diálogo, reflexión y acompañamiento, ayudándoles a construir su futuro desde el sentido, los valores y el compromiso personal.

La respuesta del alumnado fue especialmente positiva, destacando la claridad del mensaje y la cercanía del enfoque, que conectó directamente con las inquietudes propias de la adolescencia y la juventud.

La charla completa de Jaime Mayor Oreja ya está disponible en el canal oficial de YouTube del colegio Juan Pablo II de Parla, como parte del compromiso del centro por compartir contenidos educativos y formativos con la comunidad educativa y las familias.