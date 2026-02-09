  • ESP
Auris Advocats duplica resultados con Xavier Saula, Anna Compte y Oriol Sagrera al frente

El despacho de abogados y consultores líder en derecho digital consolida el ritmo de crecimiento

Auris, despacho de abogados especializado en servicios jurídicos y de consultoría para empresas, duplica sus resultados y consolida una nueva etapa de crecimiento después de haber inaugurado, hace un año y medio, las nuevas oficinas en el Paseo de Gracia, 47, de Barcelona, un paso clave en la evolución y posicionamiento del despacho.

Este crecimiento confirma el modelo de Auris como un despacho moderno, altamente cualificado y orientado a aportar valor real a las empresas, combinando excelencia técnica, visión estratégica y una clara apuesta por la innovación y la digitalización, en un entorno económico y regulatorio cada vez más exigente.

La nueva etapa de Auris se caracteriza por un crecimiento estructurado y sostenido, la incorporación de talento altamente especializado, la excelencia en las diferentes áreas de especialización y la innovación y la digitalización como ejes clave del servicio jurídico.

Actualmente, el despacho cuenta con más de 25 profesionales, con oficinas en Barcelona y Madrid, y forma parte de una red global que le permite ofrecer cobertura internacional a sus clientes.

El equipo de Auris está liderado por los socios Xavi Saula (Área Digital), Anna Compte (Área Mercantil), Oriol Sagrera (Consultoría Estratégica), Jordi Tolós (Área Fiscal) y Ramon Salvat (Área Laboral), configurando un equipo directivo multidisciplinar que combina especialización jurídica, visión estratégica y orientación a negocio.

Este 2026, Auris refuerza su plan de expansión con la incorporación de Lucas Martin como socio del Área de Marcas y Propiedad Intelectual, disciplina clave para el asesoramiento integral de las empresas.

Con estos resultados, nuevas incorporaciones y una estructura consolidada, Auris reafirma su nueva etapa de crecimiento sólido y sostenible, manteniendo sus valores fundacionales de proximidad, agilidad y ética profesional, y consolidándose como socio jurídico y estratégico de referencia para empresas que buscan un asesoramiento riguroso, moderno y alineado con sus objetivos de negocio.

