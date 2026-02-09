Barómetro CEDEC 2026: la confianza empresarial vuelve, pero el crecimiento será prudente

CEDEC, Consultoría de Organización Estratégica líder en Europa en gestión, dirección y organización de empresas, ha presentado los resultados del Barómetro CEDEC 2026, un estudio que analiza cómo afrontan las pymes y empresas familiares españolas el nuevo ciclo económico.

Una de las principales conclusiones del informe apunta a un cambio relevante en la mentalidad del empresario: el crecimiento vuelve a ser posible, pero ya no se persigue a cualquier precio.

Según el estudio, más del 50 % de los empresarios confía en un crecimiento sostenido de su negocio en 2026, frente a la reducción de las expectativas de «gran crecimiento», lo que refleja un enfoque más realista y orientado a la estabilidad. La rentabilidad, la organización interna y el control del negocio se consolidan como las principales prioridades estratégicas, por delante del crecimiento acelerado en volumen de ventas.

El Barómetro CEDEC 2026 también pone de manifiesto una mayor profesionalización de la gestión. La digitalización deja de entenderse como innovación puntual y se consolida como una herramienta de control y toma de decisiones. Al mismo tiempo, las inversiones se orientan a reforzar los equipos humanos, mejorar la eficiencia y estructurar la organización para poder delegar y crecer sin perder control.

En materia de empleo, las pymes muestran mayor intención de contratar, aunque de forma prudente y selectiva. El estudio confirma que el principal freno al crecimiento de las plantillas no es la falta de confianza, sino la ausencia de estructuras internas que permitan absorber el crecimiento de manera sostenible.

El informe también analiza aspectos clave como la gobernanza, la sucesión empresarial y el equilibrio entre la vida personal y profesional del empresario. En este sentido, el Barómetro refleja avances en la conciliación y en la toma de decisiones más colegiada, aunque la planificación del relevo generacional sigue siendo una asignatura pendiente para una parte significativa del tejido empresarial.

El Barómetro CEDEC 2026 se basa en una encuesta realizada durante el último trimestre de 2025 entre empresarios de pymes y empresas familiares de distintos sectores y tamaños. El objetivo del estudio es ofrecer una radiografía realista del momento empresarial, identificar tendencias y ayudar a los empresarios a reflexionar sobre las decisiones que marcarán el futuro de sus empresas.

El informe completo puede descargarse gratuitamente en: https://pages.services/cedec-group.com/descargar-informe-barometro-CEDEC-2026

Sobre CEDEC

CEDEC, Consultoría de Organización Estratégica líder en Europa en gestión, dirección y organización de empresas, acumula más de 60 años de experiencia acompañando a pymes y empresas familiares en su crecimiento sostenible. Su misión es ayudar a los empresarios a profesionalizar la gestión de sus empresas, mejorar la rentabilidad y equilibrar su vida profesional y personal.

Con oficinas en Madrid y Barcelona, CEDEC está presente en Francia, Bélgica, Luxemburgo, Suiza, Italia y Portugal, y cuenta con un equipo de más de 300 profesionales, 150 de ellos en España. Desde su fundación, ha participado en proyectos de más de 46.000 empresas, más de 13.000 en España, y es miembro de la Asociación Española de Empresas de Consultoría (AEC).