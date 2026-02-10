La AEC convoca las becas y premios de formación e investigación 2026, impulsando la excelencia quirúrgica

Apostar por la formación continua y la investigación clínica es clave para el progreso de la cirugía y para garantizar una atención sanitaria de calidad. Con esta premisa, la Asociación Española de Cirugía (AEC) ha abierto el plazo de solicitud de sus Becas y Premios 2026, una convocatoria de referencia que ofrece apoyo económico, reconocimiento científico y oportunidades reales de desarrollo profesional a cirujanos y residentes.

La convocatoria, cuyo plazo permanecerá abierto hasta el 4 de mayo de 2026, está dirigida a socios especialistas y residentes de últimos años, y refuerza el compromiso de la AEC con la innovación, la cooperación científica y la mejora continua de la práctica quirúrgica.

Más de una decena de becas para impulsar la investigación quirúrgica

En esta edición, la Asociación Española de Cirugía concederá 10 becas destinadas a proyectos de investigación, con distintas modalidades y dotaciones económicas adaptadas a la naturaleza de cada estudio:

Cinco becas para la realización de estudios multicéntricos, con una financiación de hasta 10.000 euros cada una.



con una financiación de Dos becas para la realización de estudios unicéntricos , con una dotación máxima de 5.000 euros cada una .



, con una dotación . Dos becas para proyectos de investigación de tipo Registro Multicéntrico , con un apoyo económico de hasta 5.000 euros cada una.



, con un apoyo económico de hasta Una beca para proyectos de investigación multicéntrico en colaboración con hospitales o centros de investigación de Latinoamérica, dotada con hasta 5.000 euros.

Los proyectos serán evaluados en función de su originalidad, relevancia clínica, solidez metodológica, aplicabilidad práctica y coherencia entre objetivos, metodología y entorno de trabajo, priorizando aquellas iniciativas con mayor impacto potencial en la mejora de la atención al paciente.

Formación, especialización y cooperación internacional

Junto al impulso a la investigación, esta convocatoria incluye un completo programa de becas de estancias formativas, orientadas a favorecer la actualización de conocimientos, la adquisición de nuevas competencias y el intercambio de experiencias entre centros de referencia:

Becas de estancias formativas para residentes de 4º y 5º año .



. Becas para especialistas , destinadas al perfeccionamiento profesional.



, destinadas al perfeccionamiento profesional. Beca de ayuda a la colaboración internacional .



. Beca de estancias formativas en Latinoamérica, que refuerza los vínculos científicos y asistenciales entre España y la región.

Según explica el Dr. José Francisco Noguera Aguilar, presidente del Comité Científico de la AEC, «estas becas y premios reflejan el compromiso firme de la Asociación con la formación y la investigación, dos pilares esenciales para impulsar el progreso y la innovación en la Cirugía General y Digestiva, siempre con el objetivo último de mejorar la atención a los pacientes».

«Desde la AEC os animamos a participar en esta convocatoria de becas y premios y os recordamos que en la página web podréis consultar toda la normativa y acceder al formulario de solicitud», señala el doctor Noguera.

Premios AEC 2026: reconocimiento al talento y la excelencia

La convocatoria se completa con dos galardones que reconocen la trayectoria, el mérito científico y el talento emergente. En concreto son:

El Premio Nacional de Cirugía «José Luis Balibrea» , que incluye un primer premio dotado con 3.000 euros y un accésit de 1.500 euros , y que constituye uno de los reconocimientos más prestigiosos del ámbito quirúrgico nacional.



, que incluye un y un , y que constituye uno de los reconocimientos más prestigiosos del ámbito quirúrgico nacional. El Premio Medtronic de Cirugía para Residentes, que ofrece una beca completa para asistir al XXVI Congreso Nacional de Cirugía 2026, que se celebrará en Madrid del 3 al 5 de noviembre, con el apoyo de Medtronic.

Con esta nueva convocatoria, la Asociación Española de Cirugía refuerza su papel como referente científico y formativo, ofreciendo a sus socios herramientas concretas para avanzar en su carrera profesional, desarrollar proyectos de alto valor clínico y contribuir al futuro de la cirugía desde la investigación, la formación y la excelencia asistencial.

Sobre la Asociación Española de Cirugía

La AEC es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935, actualmente cuenta con más de 5.900 socios y colabora con otras sociedades y entidades científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión Nacional de la Especialidad.

www.aecirujanos