Reco recauda 30 millones de dólares en una ronda B, alcanzando un total de 85 millones

Reco, líder en la protección de entornos SaaS con inteligencia artificial, anunció hoy una ronda de financiación Serie B de 30 millones de dólares liderada por Zeev Ventures, con la participación de todos los inversores existentes, incluidos Insight Partners y boldstart ventures, y la incorporación de nuevos inversores corporativos como Workday Ventures, TIAA Ventures, S Ventures y Quadrille Capital. La nueva financiación llega menos de 10 meses después de la ronda anterior de Reco, con el objetivo de responder a la demanda exponencial de descubrimiento y protección del uso de SaaS con IA en las empresas modernas.

La ronda se produce tras otro año de crecimiento excepcional para Reco. Después de crecer un 500 % interanual en 2024, la compañía escaló un 400 % adicional en 2025 sobre una base significativamente mayor, impulsada por un fuerte aumento de la adopción de IA en las empresas y el rápido crecimiento de la llamada shadow AI, ya que el 71 % de los trabajadores del conocimiento utiliza ahora herramientas de IA sin aprobación del departamento de TI y el 20 % de las empresas ya ha experimentado filtraciones de datos vinculadas al uso de shadow AI.

«Mi estrategia de inversión siempre ha sido redoblar la apuesta por lo que funciona», afirmó Oren Zeev, de Zeev Ventures. «He visto este patrón en empresas de éxito como Navan y Tipalti, y lo estoy viendo de nuevo con Reco. Las señales que observamos muestran una demanda de mercado en rápido crecimiento para la seguridad de SaaS con IA y estamos experimentando un crecimiento excepcional. La oportunidad que tiene Reco por delante es enorme».

A medida que la inteligencia artificial redefine la forma en que operan las empresas, el SaaS se ha convertido en la columna vertebral del negocio moderno. La mayoría de las aplicaciones y agentes de IA se ofrecen ahora como SaaS, y los agentes de IA actúan cada vez más como usuarios autónomos, creando nuevas identidades, permisos, integraciones y vectores de ataque. Este cambio ya está siendo explotado, como demuestran incidentes que involucran brechas de seguridad asociadas a plataformas, y la aparición de ataques orquestados por IA, que ponen de manifiesto cómo el SaaS se ha convertido en un objetivo prioritario. Sin embargo, mientras que la seguridad en la nube y en los endpoints ha madurado, los entornos SaaS con IA siguen siendo en gran medida invisibles para las herramientas tradicionales, dejando importantes lagunas de visibilidad y control.

Este cambio ha transformado de forma fundamental el papel del CISO. En lugar de actuar como un freno, ahora se espera que los responsables de seguridad faciliten la adopción de la IA en toda la empresa. Hacerlo de forma responsable requiere una visibilidad profunda, un descubrimiento continuo y control a escala sobre las aplicaciones SaaS y los agentes de IA, capacidades para las que las herramientas de seguridad tradicionales nunca fueron diseñadas.

«Desde que nos asociamos con Reco, hemos automatizado nuestros procesos de seguridad más laboriosos, liberando a nuestro equipo para centrarse en iniciativas estratégicas en lugar de trabajo manual», afirmó Jerich Beason, CISO de Waste Management. «La visibilidad y los conocimientos que hemos obtenido sobre nuestro uso de IA y SaaS han transformado nuestra forma de operar. Esta financiación Serie B señala un fuerte impulso, y estamos entusiasmados por seguir creciendo junto a Reco a medida que amplían sus capacidades».

Reco aborda esta brecha ofreciendo una plataforma de seguridad SaaS con IA diseñada específicamente para la era de la inteligencia artificial, que protege la adopción de IA en Salesforce, ChatGPT, Copilot y cientos de miles de aplicaciones y agentes SaaS con IA, todo ello impulsado por los propios agentes de IA de Reco. Estos agentes de IA supervisan de forma continua los entornos SaaS para proporcionar visibilidad en tiempo real sobre aplicaciones, usuarios, permisos y actividad impulsada por IA, incluidas aplicaciones basadas en IA, agentes autónomos, funciones de IA integradas, interacciones de IA entre SaaS y SaaS, y los Protocolos de Contexto de Modelo (MCP). Este enfoque basado en agentes permite a los equipos de seguridad comprender claramente qué aplicaciones están en uso, cómo fluyen los datos a través de los sistemas SaaS y dónde se introduce el riesgo.

«La IA ya ha transformado la empresa moderna y cada vez es más urgente que las organizaciones se aseguren de contar con los controles de seguridad adecuados», señaló Jeff Wantman, vicepresidente de Workday Ventures. «Reco se está consolidando como un líder en seguridad para el entorno SaaS con IA, y estamos encantados de asociarnos con ellos en este camino de rápido crecimiento».

El rápido crecimiento de Reco refleja un cambio más amplio en el mercado. La empresa ha observado un aumento de la demanda entrante por parte de grandes organizaciones que buscan una forma de proteger entornos SaaS e IA cada vez más complejos. Actualmente, Reco trabaja con múltiples empresas de la lista Fortune 500 y con grandes corporaciones globales de sectores como servicios financieros, salud, tecnología, pharma y manufactura.

«En el ámbito empresarial, la IA se consume a través del SaaS, ya sea en forma de aplicaciones de IA, agentes integrados en plataformas existentes o integraciones impulsadas por IA que conectan sistemas empresariales», afirmó Ofer Klein, CEO y cofundador de Reco. «Este cambio está impulsando el rápido crecimiento que estamos viendo. Las organizaciones reconocen que, para adoptar la IA de forma segura y a escala, necesitan visibilidad y control sobre todo su ecosistema SaaS, y no solo sobre las aplicaciones SaaS principales. Esa es la oportunidad que Reco fue creada para abordar, con la mayor cobertura y profundidad de aplicaciones SaaS con IA y agentes de IA del sector».

Sobre Reco

Reco es líder en seguridad SaaS con IA y ayuda a las organizaciones a controlar la proliferación de la IA a medida que la adopción de SaaS e IA supera a la seguridad tradicional. Reco descubre y protege de forma continua aplicaciones SaaS, conexiones SaaS a SaaS, agentes de IA y shadow AI, incluidos usuarios, identidades y permisos. Su grafo de conocimiento impulsado por IA ofrece visibilidad rápida, detecta configuraciones incorrectas y comportamientos de riesgo, y ayuda a los equipos a priorizar amenazas críticas. Más información en www.reco.ai.