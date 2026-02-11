Cuerpo de Marines de EE. UU. selecciona a GA-ASI para programa de Aeronaves de Combate MUX TACAIR

General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) ha sido seleccionada, tras un proceso competitivo, por el Cuerpo de Marines de Estados Unidos (USMC) para su evaluación en el programa de Aeronave Táctica Expedicionaria No Tripulada del Grupo de Tarea Aire-Tierra de los Marines (MUX TACAIR), dentro del marco de Aeronaves de Combate Colaborativas (CCA). El acuerdo integra la experiencia de GA-ASI en autonomía y sistemas de aeronaves no tripuladas con un paquete de misión proporcionado por el Gobierno, utilizando la plataforma YFQ-42A como sustituto para evaluar su integración con cazas tripulados.

El contrato inicia la integración de un kit de misión del Cuerpo de Marines en la plataforma sustituta YFQ-42A para su evaluación dentro del Marine Air-Ground Task Force (MAGTF).

El contrato del USMC incluye el rápido desarrollo de capacidades autónomas para el kit de misión suministrado por el Gobierno —un conjunto rentable, rico en sensores y definido por software, capaz de ofrecer efectos cinéticos y no cinéticos—, posicionando la solución para su uso en operaciones expedicionarias. Este trabajo respaldará las evaluaciones de futuras capacidades del MUX TACAIR.

«Esta selección se basa en los sistemas autónomos de GA-ASI actualmente en uso y demuestra nuestro compromiso de ofrecer capacidades de próxima generación para misiones críticas del USMC», afirmó Mike Atwood, vicepresidente de Programas Avanzados de GA-ASI. «Nuestro FQ-42, combinado con nuestra arquitectura de autonomía probada y nuestra experiencia en integración, nos posiciona para ofrecer rápidamente una solución CCA asequible que mejore la eficacia operativa del Marine Air-Ground Task Force en entornos disputados».

GA-ASI fue seleccionada por la Fuerza Aérea de EE. UU. en abril de 2024 para construir artículos de prueba de vuelo representativos de producción para el programa CCA. El YFQ-42A realizó con éxito su vuelo inaugural en agosto de 2025, validando un concepto de «género/especie» para el desarrollo rápido, modular y de bajo coste de aeronaves de combate no tripuladas. Este enfoque permite un diseño base común que puede adaptarse rápidamente a distintos conjuntos de misiones y requisitos de servicio.

El YFQ-42A es una plataforma CCA diseñada específicamente y desarrollada como parte de la inversión continua de GA-ASI en aeronaves de combate autónomas de próxima generación. El diseño modular de la aeronave permite la rápida integración de sistemas de misión. La arquitectura de autonomía de GA-ASI, demostrada a través de múltiples pruebas de vuelo en condiciones reales, proporciona la base para la colaboración hombre-máquina en escenarios de combate complejos.

