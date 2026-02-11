Mahou selecciona las embajadas de la caña

Se puede recorrer Madrid a pie y admirar sus fachadas y monumentos, pero una de las mejores maneras de vivirla es a través de sus bares. Con esta premisa, Mahou presenta las ‘Embajadas de la caña’, una iniciativa que identifica los bares más icónicos y actuales de la ciudad donde se puede disfrutar de la auténtica caña de Mahou, el formato icónico creado por la marca y profundamente ligado a la cultura y el ocio madrileños.

Este selecto listado está formado por bares que destacan por el respeto que le profesan al ritual de la caña, así como el cuidado en el servicio: bien tirada, en su punto de temperatura y en el vaso adecuado. Espacios donde locales y visitantes pueden descubrir por qué la caña de Mahou es el auténtico sabor de Madrid.

Mahou, fiel a su compromiso con la hostelería, ha colocado una placa identificativa en cada una de las fachadas de los bares seleccionados, un distintivo de calidad cervecera que señala a vecinos y visitantes que en ese local se sirve la auténtica caña de Mahou. Una iniciativa que tiene como objetivo convertir estos locales en puntos reconocibles, facilitando que cualquiera que recorra la ciudad sepa dónde detenerse para disfrutar de las mejores cañas a nivel nacional.

¿Dónde se tira la caña maestra en Madrid?

Estos bares, entre otros, son algunos de los mejores sitios donde disfrutar de unas cañas:

Cervecería Fide

Referente del tapeo clásico en Chamberí, Fide es sinónimo de caña bien tirada y barra castiza, un espacio único donde conviven generaciones y se respira la esencia del bar madrileño de siempre.

Cervecería Santa Bárbara

Con décadas de historia a sus espaldas, la Cervecería Santa Bárbara es uno de esos bares donde la cultura de la caña se mantiene intacta. Con una barra siempre viva y un público fiel que mezcla generaciones, el local conserva el espíritu del bar madrileño auténtico, donde el ritual de la cerveza y el ambiente forman parte inseparable de la experiencia.

Casa Amadeo – Los Caracoles

Fundado en 1942, Casa Amadeo es uno de los grandes iconos del Madrid castizo, famoso por sus caracoles y por una barra que mantiene viva una de las tradiciones gastronómicas más reconocibles de la ciudad.

Los Torreznos

En pleno centro de Madrid, Los Torreznos destaca por su apuesta por el producto sin artificios, con el torrezno como seña de identidad y la caña como el acompañamiento perfecto para locales y visitantes.

La caña de Mahou, icono de Madrid

El proyecto nace con un objetivo claro: poner en valor la caña de Mahou como uno de los grandes símbolos de Madrid, al mismo nivel que plazas, mercados o monumentos. Porque, como reivindica la marca, «si no te has tomado una caña de Mahou, no has estado en Madrid». Tras 135 años vinculada a la capital, Mahou refuerza su compromiso con la ciudad que le vio nacer y con la hostelería, destacando la caña como un ritual social. Además, recientemente, salió a la luz el libro ‘Los 20 iconos de Madrid’, una obra que recorre monumentos, lugares emblemáticos y expresiones culturales propias de la capital, destacando entre ellos la caña como una de sus experiencias más representativas, reforzando así su papel como sabor que define a Madrid.

«Con esta iniciativa queremos reconocer a los bares que respetan el ritual de servir la caña perfecta y poner en valor nuestro formato icónico como símbolo cultural de Madrid. La caña de Mahou es un ritual que define el estilo de vida de la ciudad, y cada placa de estas embajadas refleja nuestro compromiso con la hostelería y con Madrid», afirma Silvia Delgado, directora de marketing de Mahou.

Sobre Mahou

Mahou es una familia de cervezas nacida en la calle Amaniel de Madrid en 1890. Es el resultado del trabajo de pioneros y maestros cerveceros que, desde hace 135 años, buscan compartir sabores y nuevas experiencias.

Mahou desarrolla la cultura cervecera basándose en rigurosos procesos de calidad y en los mejores ingredientes para dar a sus productos un sabor inconfundible. La experiencia, la pasión y la calidad han impulsado a Mahou a seguir creciendo e innovando, para ofrecer al consumidor un amplio portafolio de marcas como Clásica, Cinco Estrellas, Sin, Maestra, Barrica, Casimiro Mahou, Sin Gluten, Radler, etc.

Desde 2018, Mahou es la gama cervecera española más premiada del mundo, todo un reconocimiento internacional a su excelencia y maestría cervecera, así como a su sabor excepcional.

Sobre Mahou San Miguel

Son una compañía de bebidas y servicios, familiar, 100% española e independiente, líder del sector cervecero en nuestro país, con una sólida presencia internacional en más de 70 mercados y un equipo global que supera los 4.400 profesionales. Con 12 centros de elaboración de cerveza -nueve en España y tres en EE.UU.–, cuatro manantiales de agua y una amplia red de distribución, contamos con la mayor huella industrial del sector y una conexión local única.

Tienen más de 135 años de historia, que comienza con el nacimiento de Mahou en 1890 y que continua con la incorporación de San Miguel en 2000 y Cervezas Alhambra en 2007. En 2011, diversifican su negocio incorporando Solán de Cabras y, desde 2025, contamos con el 100% de la cervecera artesana norteamericana Founders Brewing, en cuyo accionariado entramos en 2014.

Su portafolio incluye una amplia gama de cervezas nacionales con marcas icónicas como Mahou Cinco Estrellas, San Miguel Especial y Alhambra Reserva 1925, y cervezas internacionales como Corona o Budweiser. También productos innovadores y creadores de categoría, como San Miguel 0,0, Mahou Barrica o Mahou 0,0 Tostada, y marcas de agua mineral natural, como Solán de Cabras. Además, seguimos diversificando más allá de la cerveza con bebidas a base de vino o vermut y a través de su rol como socios de referencia de la Hostelería, ofreciendo servicios integrales para ayudar a su transformación y sostenibilidad futura.

Con foco en las personas y fieles a su máxima de crecer haciendo crecer, promovemos el valor de disfrutar de una vida compartida y canalizamos su acción social a través de la Fundación Mahou San Miguel.