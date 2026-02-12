Cajamar Innova Agrotech lanza tres nuevos Retos Tecnológicos para impulsar la innovación en el sector agroalimentario

Cajamar Innova Agrotech abre una nueva convocatoria de Retos Tecnológicos dirigida a startups, empresas tecnológicas, grupos de investigación y equipos innovadores, interesados en desarrollar soluciones aplicadas a necesidades reales del sector agroalimentario.

Esta iniciativa, enmarcada en el proyecto Andalucía Agrotech European Digital Innovation Hub (Agrotech EDIH), tiene como objetivo conectar el talento tecnológico con los desafíos actuales del sector, facilitando el desarrollo y validación de soluciones innovadoras en colaboración con técnicos y entidades del ecosistema agroalimentario.

Los proyectos seleccionados participarán en un proceso estructurado de análisis y desarrollo, con acompañamiento técnico especializado por parte de la Estación Experimental de Cajamar en Las Palmerillas, en El Ejido (Almería) y acceso a conocimiento sectorial de primer nivel, avanzando hacia una posible implantación futura en el mercado.

Los Retos de Cajamar Innova Agrotech

Los Retos de innovación abierta de Cajamar Innova Agrotech identifican necesidades tecnológicas concretas del sector agroalimentario y establecen un marco colaborativo para que empresas y equipos tecnológicos puedan aportar soluciones viables, escalables y con impacto real.

A través de esta convocatoria, los participantes podrán desarrollar o adaptar su tecnología a un reto real del sector con apoyo técnico especializado, obtener resultados validados útiles para avanzar hacia una futura implantación comercial e integrarse en el ecosistema de innovación agroalimentaria de Cajamar.

Además, contarán con el respaldo de socios estratégicos de referencia en el sector como Anecoop, Coexphal, Unica Group, Trops y Vicasol.

Retos tecnológicos de esta convocatoria

En esta edición se plantean tres Retos Tecnológicos: el desarrollo de un asistente virtual para el control de plagas y enfermedades, una herramienta digital para la estimación de la cosecha e instrumentos para el cálculo de huella hídrica.

En el primer reto se pide el desarrollo de una solución basada en inteligencia y visión artificiales capaz de identificar plagas y enfermedades a partir de imágenes reales de campo y ofrecer recomendaciones automatizadas de control adaptadas a cada situación. En el segundo, la elaboración de una herramienta digital basada en visión artificial, inteligencia artificial y análisis de datos que permita estimar de forma temprana y precisa el rendimiento de los cultivos mediante el análisis automatizado de fotografías y vídeos captados en campo. Así como, la creación de una herramienta digital sencilla y estandarizada para el cálculo de la huella hídrica (azul, verde y gris) de productos agroalimentarios, a partir de datos básicos de producción y consumo de agua.

Plazos de la convocatoria y presentación de candidaturas

La fecha límite para la presentación de las candidaturas será el próximo 23 de febrero de 2026. La evaluación y selección tendrá lugar el 9 de marzo de este año y el plazo para el desarrollo de las soluciones será hasta el 5 de mayo de 2026.

Los interesados deberán presentar sus candidaturas a través del formulario habilitado en la web de Cajamar Innova Agrotech.