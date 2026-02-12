Euroinnova impulsa el 11F con ‘Ahora la ciencia la hacemos nosotras’

En el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia —proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas—, Euroinnova organizó el evento ‘Ahora la ciencia la hacemos nosotras‘, una sesión abierta en streaming que reunió a centenares de personas con el fin de visibilizar trayectorias reales y poner sobre la mesa los desafíos que siguen condicionando el acceso, la permanencia y el liderazgo de las mujeres en los ámbitos STEM.

El encuentro combinó intervenciones individuales y una mesa redonda, y fue moderado por Ana Tamayo, responsable de comunicación de la Acción Conjunta Europea EU-JAMRAI en la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Entre las protagonistas: la Dra. Marta Alarcón Riquelme, directora científica del centro GENyO, quien abordó los obstáculos que aún persisten en la carrera científica femenina; la Dra. Elisabet Suárez Vargas, profesora titular de la UGR y experta en construcción sostenible, quien reflexionó sobre la importancia de elegir con vocación; y la Dra. Amira Alkourdi Martínez, cirujana ginecóloga y divulgadora en salud, que compartió una mirada personal sobre romper barreras en entornos tradicionalmente masculinizados.

«La clave está en la pasión, siempre hay que seguir»

La Dra. Marta Alarcón Riquelme, directora científica del centro GENyO, abrió una reflexión centrada en los puntos críticos del itinerario investigador y en cómo se manifiestan las barreras —explícitas e implícitas— a lo largo del recorrido.

«La curiosidad es vital, las ganas de encontrar algo y de investigarlo, analizarlo. Tiene un gran papel la pasión que le pones. Siempre hay que probar hasta conseguir tu objetivo» concluía.

«La formación continua es vital durante toda la vida profesional»

La Dra. Elisabet Suárez Vargas, profesora titular de la Universidad de Granada e investigadora, abordó la relación entre vocación, oportunidades y aplicación real del conocimiento.

«Hay que formarse constantemente, en nuevos materiales, en nuevos sistemas constructivos. Es imprescindible la formación continua durante toda la vida profesional.»

«Yo aterricé en un mundo principalmente masculino»

La jornada contó también con la participación de la Dra. Amira Alkourdi Martínez, cirujana ginecóloga, subdirectora médica y divulgadora en salud, que aportó una mirada centrada en la confianza, el liderazgo profesional y el papel de las redes sociales para facilitar la información.

«Me percaté de que las mujeres no entendían cómo funcionaba su cuerpo. Eso creaba y generaba muchísima ansiedad. Ahí entendí que la información era necesaria.»

Un evento para impulsar conversación y referentes

«Ahora la ciencia la hacemos nosotras» nace con el objetivo de generar conversación pública sobre los retos y oportunidades de la participación femenina en STEM, y de reforzar el valor de los referentes en la orientación vocacional».