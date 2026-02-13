  • ESP
GA-ASI alcanza un nuevo hito con un vuelo semiautónomo de CCA

El caza no tripulado YFQ-42A ejecuta una prueba de autonomía de misión aérea

General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) ha alcanzado este mes un nuevo hito al integrar con éxito autonomía de misión de un tercero en el avión de combate colaborativo YFQ-42A (CCA) para llevar a cabo su primera misión aérea semiautónoma.

Para esta prueba, GA-ASI utilizó software de autonomía de misión suministrado por Collins Aerospace, empresa del grupo RTX, para operar el nuevo YFQ-42A CCA, diseñado y desarrollado por GA-ASI para la Fuerza Aérea de Estados Unidos. El software de Autonomía de Misión Colaborativa Sidekick se integró de forma fluida con el sistema de control de vuelo del YFQ-42A utilizando la Arquitectura de Referencia Gubernamental para Autonomía (A-GRA). Esta integración permitió un intercambio de datos sólido y fiable entre el software de autonomía y los sistemas de misión de la aeronave, garantizando la ejecución precisa de los comandos autónomos.

Durante las pruebas recientes, el modo autónomo se activó a través de la Consola de Estación en Tierra (GSC). Una vez habilitado, un operador humano de autonomía en tierra transmitió diversas órdenes directamente al YFQ-42A, que ejecutó las instrucciones con gran precisión durante más de cuatro horas. Esta prueba pone de relieve la eficacia de las avanzadas capacidades de autonomía de misión de Sidekick y la flexibilidad del estándar A-GRA para respaldar requisitos operativos complejos.

«Estamos entusiasmados de colaborar con Collins para ofrecer soluciones mejoradas de misión autónoma», declaró David R. Alexander, presidente de GA-ASI. «La integración de Sidekick con nuestro YFQ-42A demuestra nuestro compromiso con la innovación y la excelencia operativa en la tecnología de aeronaves no tripuladas».

Este logro subraya el compromiso de GA-ASI con el avance de sistemas autónomos para aplicaciones de defensa. La combinación del software de autonomía Sidekick y los sistemas de misión del YFQ-42A, conectados a través de A-GRA, establece nuevos estándares en autonomía de combate, flexibilidad de misión, control del operador y fiabilidad del sistema.

«Las capacidades de autonomía demostradas en este vuelo reflejan nuestra firme inversión en el avance de la autonomía colaborativa de misión», afirmó Ryan Bunge, vicepresidente y director general de Strategic Defense Solutions en Collins Aerospace, empresa del grupo RTX. «La rápida integración de Sidekick en esta plataforma de General Atomics y su capacidad inmediata para respaldar un amplio espectro de comportamientos relevantes para el combate evidencian la solidez y flexibilidad de nuestro enfoque de sistemas abiertos».

Este primer vuelo con autonomía de misión forma parte de un sólido calendario de desarrollo del YFQ-42A que GA-ASI inició en agosto de 2025 con los vuelos iniciales del YFQ-42A Tail One. En menos de seis meses, GA-ASI ha construido y volado múltiples aeronaves YFQ-42A, incluyendo despegues y aterrizajes autónomos con solo pulsar un botón.

GA-ASI lleva casi dos décadas construyendo y volando reactores no tripulados, comenzando con el MQ-20 Avenger®, armado y financiado por la propia compañía, en 2008. La inversión continua en el Avenger sigue dando resultados, ya que la aeronave actúa habitualmente como sustituto de CCA para el desarrollo y las pruebas avanzadas de autonomía tanto en programas gubernamentales como en proyectos internos de investigación y desarrollo.

Como empresa de defensa familiar y privada con más de 30 años de trayectoria, GA-ASI es reconocida como uno de los pioneros disruptivos del sector de defensa estadounidense, al haber desarrollado e inventado muchas de las tecnologías que hoy son habituales en las operaciones de aeronaves no tripuladas en todo el mundo. La compañía reinvierte más del 35 % de sus ingresos anuales en proyectos internos de investigación y diseño, anticipándose a las necesidades y desarrollando capacidades antes de que existan requisitos formales.

En 2025, por ejemplo, una demostración del Avenger financiada internamente incorporó tanto el software de autonomía TacACE de GA-ASI como el software Hivemind de Shield AI en un mismo vuelo, con el MQ-20 alternando sin problemas entre pilotos de inteligencia artificial mientras permanecía en el aire. Más adelante ese mismo año, GA-ASI colaboró con Lockheed Martin y L3 Harris en otra demostración de vuelo del Avenger, conectando el MQ-20 con un F-22 Raptor en una misión avanzada de colaboración tripulada-no tripulada que permitió al piloto humano del caza controlar el Avenger como sustituto autónomo de CCA mediante una tableta desde la cabina.

En 2024, GA-ASI realizó el primer vuelo de su reactor XQ-67A Off-Board Sensing Station (OBSS), desarrollado en colaboración con el Air Force Research Laboratory (AFRL). Este prototipo inicial de CCA validó el concepto de «género/especie» impulsado junto al AFRL como parte del programa Low-Cost Attritable Aircraft Platform Sharing (LCAAPS), centrado en construir varias variantes de aeronaves a partir de un chasis base común.

La Serie Gambit de GA-ASI contempla múltiples variantes de misión basadas en este concepto común, con el XQ-67A ya demostrando capacidades de detección aérea y el YFQ-42A ilustrando el combate aire-aire. Gracias a este innovador enfoque de fabricación, orientado a maximizar el valor para el cliente, GA-ASI puede adaptarse rápidamente a misiones diversas con menor inversión de tiempo y costes que el desarrollo de una aeronave completamente nueva.

Acerca de GA-ASI
General Atomics Aeronautical Systems, Inc. es el principal fabricante mundial de Sistemas de Aeronaves No Tripuladas (UAS). Con más de 9 millones de horas de vuelo acumuladas, la línea Predator® de UAS ha operado durante más de 30 años e incluye los modelos MQ-9A Reaper®, MQ-1C Gray Eagle®, MQ-20 Avenger® y MQ-9B SkyGuardian®/SeaGuardian®. La compañía está dedicada a ofrecer soluciones multimisión de larga autonomía que proporcionan vigilancia persistente y capacidad de ataque rápida.

Para más información, visitar www.ga-asi.com.

Avenger, EagleEye, Gray Eagle, Lynx, Predator, Reaper, SeaGuardian y SkyGuardian son marcas registradas de General Atomics Aeronautical Systems, Inc., en Estados Unidos y/o en otros países.

