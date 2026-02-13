Ignacio Purcell Mena, CEO de Black Star Petroleum, ha sido reconocido como Comendador de Justicia por el Capitolio de Caballeros del Reino de la Corona de Aragón, una distinción que pone en valor no solo su trayectoria empresarial, sino también su vínculo con una tradición nobiliaria profundamente enraizada en la historia hispanoamericana.

Descendiente de Pedro Cortés de Monroy y Zavala, caballero distinguido por el rey Carlos II en el siglo XVII, y vinculado directamente a figuras como Hernán Cortés y Francisco Pizarro, el linaje familiar de Ignacio Purcell Mena se remonta a los primeros capítulos de la presencia española en América.

A este legado se suma su conexión con el Marquesado de Piedra Blanca y Guana, título que ha resonado a lo largo de generaciones y que hoy encuentra en él una expresión contemporánea de liderazgo con sentido histórico y propósito social.

Ignacio Purcell Mena: liderazgo con valores heredados

Lejos de asumir esta distinción como un símbolo honorífico, Ignacio Purcell Mena ha subrayado que su visión empresarial está fuertemente influenciada por el sentido de responsabilidad, servicio y coherencia que conlleva esta tradición.

«El linaje no es solo un recuerdo del pasado. Es también una guía moral en el presente. Ser Comendador de Justicia implica actuar con integridad, compromiso y responsabilidad, especialmente cuando se tiene el privilegio de dirigir proyectos que impactan en comunidades y territorios enteros,» afirmó Ignacio Purcell Mena tras recibir el reconocimiento.

Desde su posición como CEO de Black Star Petroleum, ha promovido un modelo de crecimiento que combina la operación energética con criterios de sostenibilidad, eficiencia y respeto por el entorno social. En sus palabras, el éxito empresarial no se mide únicamente en cifras, sino en la capacidad de generar impacto positivo y duradero.

Una visión ética para un sector en transformación

Black Star Petroleum, empresa con operaciones en Europa, Asia y América Latina, se ha posicionado como un referente de transición energética responsable dentro del sector de hidrocarburos.

Bajo el liderazgo de Ignacio Purcell Mena, la compañía ha integrado tecnologías limpias en sus centros de distribución, ha automatizado procesos logísticos para reducir su huella de carbono, y ha incorporado criterios sociales en sus proyectos de expansión.

En paralelo, el empresario ha manifestado en diversas ocasiones su interés por reforzar el papel de la empresa privada como agente ético, especialmente en sectores estratégicos como la energía, donde las decisiones afectan tanto al medioambiente como a las condiciones de vida de millones de personas.

Un puente entre herencia y modernidad empresarial

Con este reconocimiento como Comendador de Justicia, Ignacio Purcell Mena no solo reafirma su vínculo con una tradición histórica, sino que la proyecta hacia el presente a través de un liderazgo basado en valores.

Desde Black Star Petroleum, su papel como empresario se entrelaza con su identidad cultural, configurando una propuesta empresarial donde la energía, la historia y la ética se combinan para construir un legado más amplio que el puramente económico.