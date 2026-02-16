El Club Carrefour lanza «Mi Día de El Club» para todos sus socios con un 15 % de ahorro en alimentación

En concreto, los socios que hayan realizado compras por un valor superior a 40 € durante el mes en curso, podrán disfrutar al mes siguiente de un 15 % de acumulación en sus compras de alimentación (excepto productos frescos), bebidas, perfumería, droguería y mascotas durante «Mi Día de El Club».

La nueva ventaja estará disponible cada mes tanto en los hipermercados Carrefour, donde la compañía es pionera y líder del formato, en sus modelos de proximidad Carrefour Market y Carrefour Express así como en carrefour.es, su comercio online.

Elodie Perthuisot, directora ejecutiva de Carrefour España: «Cada día buscamos lo mejor para todos nuestros socios, que ahora pueden disfrutar de una ventaja muy importante para incrementar su ahorro. Estamos presentes en más de la mitad de los hogares de España, por lo que esta iniciativa supone un hito muy relevante para la economía de las familias de nuestro país».

Ventajas innovadoras para un Club cada día más grande

El Club Carrefour amplía así las ventajas de sus más de 10,5 millones de socios, que ya disfrutan del 1 % en compras de alimentación, el 8 % en gasolineras Carrefour, y ofrece ventajas adicionales a familias numerosas, menores de 30 años o mayores de 65. Todas ellas combinables a otras ofertas y promociones.

Además, El Club Carrefour promueve acciones en hipermercados Carrefour, concursos a través de redes sociales y experiencias exclusivas para los socios de las Comunidades de El Club Carrefour, unos espacios privados en Facebook en los que diariamente participan más de 200.000 socios.

Sobre Carrefour España

Carrefour España es una compañía omnicanal, multiformato y multimarca, que gestiona en España 204 hipermercados, 162 supermercados Carrefour Market, 1.161 Carrefour Express y 71 Supeco, además de comercio online.