El codirector de FacoElche se somete en directo a la implantación bilateral de una lente diseñada con IA

La XXVIII edición de FacoElche ha sido el escenario de una intervención de especial relevancia clínica en el ámbito de la cirugía facorrefractiva. El Dr. Óscar Asís, codirector científico del congreso, se sometió en directo a una implantación bilateral secuencial inmediata (ISBCS) de la lente intraocular RayOne Galaxy, desarrollada por la compañía británica Rayner mediante procesos de optimización óptica basados en inteligencia artificial.

La intervención fue realizada por el Dr. Emeterio Ordúña dentro del programa oficial de cirugía en vivo del congreso, que en su edición de 2026 reunió a más de 1.800 especialistas inscritos, contó con la participación de profesionales de 20 nacionalidades y retransmitió diez procedimientos quirúrgicos en directo ante la audiencia científica, siendo este uno de ellos.

La cirugía se realizó en el mismo acto quirúrgico para ambos ojos siguiendo los estándares de Immediate Sequential Bilateral Cataract Surgery (ISBCS), con separación completa de instrumental, campos quirúrgicos, fluidos y procesos para cada ojo, conforme a las recomendaciones internacionales vigentes.

Esta modalidad exige una planificación rigurosa y protocolos estrictos de esterilidad y logística independiente para minimizar el riesgo de complicaciones bilaterales. En cirugía facorrefractiva, la implantación bilateral simultánea implica asumir desde el inicio la adaptación binocular completa del paciente, sin periodo intermedio de evaluación refractiva entre un ojo y otro.

El procedimiento se llevó a cabo en un contexto de indicación habitual de lente prémium para corrección de presbicia, sin carácter experimental ni demostrativo, y bajo los criterios ordinarios de práctica asistencial.

Diseño óptico optimizado mediante inteligencia artificial

La RayOne Galaxy incorpora una óptica espiral no difractiva cuyo perfil ha sido optimizado mediante algoritmos de inteligencia artificial aplicados al modelado óptico. Según la información técnica disponible, este proceso de optimización busca:

Favorecer una transición continua entre visión lejana e intermedia.

Minimizar fenómenos visuales indeseados asociados a diseños difractivos tradicionales.

Mantener estabilidad refractiva y calidad visual funcional.

La aplicación de inteligencia artificial se circunscribe al diseño y modelado del perfil óptico del implante, no a la ejecución quirúrgica, que se desarrolló bajo estándares convencionales de cirugía de cristalino.

Como cirujano con experiencia en distintas plataformas intraoculares disponibles, el Dr. Asís podía optar por cualquier modelo para su intervención. Sin embargo, decidió implantarse la lente que indica en su práctica clínica habitual.

«En mi práctica selecciono las lentes en función de su comportamiento visual real en pacientes y de la consistencia de los resultados refractivos. Tras mi experiencia acumulada con este diseño óptico, consideré coherente optar por la misma solución para mi propia intervención», señaló el Dr. Asís.

La decisión adquiere una dimensión adicional al tratarse del codirector científico del congreso, que asumió públicamente, ante una audiencia internacional, el mismo criterio de indicación que aplica en consulta.

FacoElche alcanza en 2026 su 28ª edición, consolidando un modelo formativo basado en la retransmisión de cirugía real en vivo. La intervención se desarrolló ante una audiencia internacional dentro de un programa que incluyó diez cirugías en directo, lo que sitúa el procedimiento en un entorno de exposición y evaluación profesional de alta exigencia.