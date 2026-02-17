Camino intercepta cobre de alta ley con 83,5 m al 0,94 % de Cu, incluyendo 7,1 m al 2,13 % de Cu en Perú

Camino Minerals Corporation (TSXV:COR)(OTCID:CAMZF) («Camino» o la «Compañía») se complace en anunciar los resultados de exploración de la Fase 1 de la reciente campaña de perforación en su proyecto de cobre Los Chapitos («Los Chapitos» o el «Proyecto») en Perú. Este comunicado informa sobre los resultados de ocho perforaciones completadas a lo largo del corredor de la tendencia Diva, donde las actividades de perforación se centraron en varios objetivos con el propósito de expandir el cuerpo mineralizado conocido y mejorar la comprensión de la escala y continuidad del sistema mineralizado.

Los Chapitos es el segundo proyecto de cobre de Camino con el socio Nittetsu Mining Co., Ltd. («Nittetsu»), que completará un interés earn-in del 35 % en Los Chapitos tras invertir 10 millones de CAD y después de la finalización de la Fase 2 de la campaña de perforación actual (ver comunicado de prensa del 14 de junio de 2023). Camino también avanza en su Proyecto de Cobre Puquios en Chile con Nittetsu Mining hacia la construcción y desarrollo de la mina (ver comunicado de prensa del 17 de abril de 2025).

Aspectos destacados de los recientes taladros en Los Chapitos:

Mirador: DCH-123:

8,7 m @ 0,45% Cu y 8,65 g/t Ag, incluyendo:

5,7 m @ 0,62% Cu y 11,77 g/t Ag.

Adriana: DCH-124:

17,6 m @ 0,85% Cu y 2,48 g/t Ag, incluyendo:

5,4 m @ 1,64% Cu y 4,51 g/t Ag.

DCH-125:

83,5 m @ 0,94% Cu y 10,40 g/t Ag, incluyendo:

7,1 m @ 2,13% Cu y 34,36 g/t Ag.

13,6 m @ 1,13% Cu y 15,13 g/t Ag.

6,2 m @ 1,34% Cu y 14,10 g/t Ag.

14,7 m @ 0,98% Cu y 6,35 g/t Ag.

Lourdes: DCH-129:

63,3 m @ 0,62% Cu y 1,62 g/t Ag, incluyendo:

3 m @ 2,12% Cu y 0,80 g/t Ag.

8,5 m @ 1,12% Cu y 4,28 g/t Ag.

4,3 m @ 1,09% Cu y 3,99 g/t Ag.

Enjambre: DCH-126:

17,8 m @ 0,20% Cu y 2,55 g/t Ag, incluyendo:

3 m @ 0,31% Cu y 4,70 g/t Ag.

2,3 m @ 0,46% Cu y 4,44 g/t Ag.

7 m @ 0,23% Cu y 1,94 g/t Ag.

«Se interpreta que el proyecto Los Chapitos pertenece a la extensión noroeste del cinturón metalogénico del Jurásico superior definido en Chile, que alberga depósitos de cobre porfídico (‘PCD’), depósitos de hierro-apatita (‘IOA’), depósitos de cobre-plata (‘Cu-Ag’), depósitos de hierro-cobre-oro (‘IOCG’) y sistemas epitermales. Este cinturón contiene varios depósitos de Cu-Ag, de sur a norte como Las Luces, Carolina de Michilla y Mantos de La Luna, alojados en la formación La Negra en Chile, que es geológicamente equivalente a la formación Chocolate en Perú. Los recientes resultados de perforación validan el modelo geológico en las zonas Adriana, Mirador y Lourdes, y demuestran que los cuerpos mineralizados de Cu-Ag interpretados tienen continuidad a lo largo del rumbo hacia el norte y sur y se extienden en profundidad», dijo Jose Bassan, geólogo consultor.

«Durante el último año, los esfuerzos de exploración se centraron en comprender el principal corredor de cobre a lo largo de la tendencia noroeste Diva. Este trabajo incluyó mapeo geológico sistemático a escala 1:2,000, re-registrando miles de metros de núcleos de perforación e interpretando numerosas secciones transversales geológicas, incorporando litología, alteración y mineralización. Estas actividades han resultado en un modelo geológico sólido», dijo Yoshikazu Fujimoto, gerente de exploración de Nittetsu.

El objetivo de la Fase 1 de la campaña de perforación fue validar el modelo geológico y demostrar la extensión y continuidad de las brechas mineralizadas interpretadas que alojan Cu-Ag, tanto al norte como al sur, y a profundidades mayores a los límites previamente conocidos.

Discusión geológica

El programa de perforación recientemente completado de 1,036.25 metros ha incrementado la perforación total en el Proyecto de Cobre Los Chapitos a 28,660 metros, reforzando aún más la creciente base de datos de exploración del Proyecto. Notablemente, aproximadamente el 91 % de toda la perforación histórica se ha centrado a lo largo de la prometedora tendencia Diva, que se extiende aproximadamente 7 km, destacando el énfasis estratégico de la Compañía en este importante corredor de cobre.

Además de la tendencia Diva, otros corredores estructurales importantes, como La Estancia y Atajo, que se extienden aproximadamente 18 km y 8 km, respectivamente, siguen siendo significativos, poco explorados y presentan objetivos atractivos para futuras campañas de perforación.

La perforación a lo largo de la tendencia noroeste Diva ha reconocido con éxito un nuevo cuerpo mineralizado como Mirador y ha validado los cuerpos mineralizados interpretados en Adriana, Lourdes y Enjambre, destacando el potencial alcista del proyecto.

Se completaron ocho perforaciones a lo largo del corredor altamente prometedor de la tendencia Diva (DCH-123, DCH-124, DCH-125, DCH-126, DCH-127, DCH-128, DCH-129 y DCH-130), probando los objetivos Mirador, Adriana, Enjambre, Maqui, Piloto y Lourdes.

Área del proyecto y geología

El área del proyecto está cubierta por rocas volcánicas de la Formación Chocolate del Jurásico, intruidas por cuerpos hipabisales monzodioríticos y dioríticos. La mineralización está controlada principalmente por las fallas Diva, Atajo y La Estancia, que actúan como conductos para los fluidos mineralizantes de cobre, junto con fallas secundarias como Lourdes, Maqui y Claudia.

La mineralización de cobre se aloja dentro de brechas y mantos relacionados con fallas de primer, segundo y tercer orden y ocurre cerca de la superficie como minerales oxidados, incluyendo malaquita, crisocola y brochantita, asociados con cobre wad, y en ubicaciones más profundas la mineralización de sulfuros está dominada por calcopirita y algo de bornita.

Acerca de Camino

Camino es una compañía de exploración de cobre en etapa de descubrimiento y desarrollo. La Compañía ha entrado en una sociedad conjunta con Nittetsu Mining Co., Ltd. para avanzar en el proyecto de cobre Puquios en Chile, listo para construcción, hacia desarrollo y producción. Camino está avanzando en su proyecto de cobre IOCG Los Chapitos en Perú hacia la delimitación de recursos y desarrollo, además de realizar nuevos descubrimientos. Camino también ha obtenido permisos para el proyecto de cobre porfídico Maria Cecilia para perforaciones de descubrimiento y ampliar sus recursos NI43-101. Además, Camino ha incrementado su posición de tierras en su proyecto de cobre y plata Plata Dorada. Para más información, visitar www.caminocorp.com.