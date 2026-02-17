Dagartech suministra un grupo electrógeno a medida de 730 kVA para garantizar la continuidad eléctrica de un centro de datos en Nueva Zelanda

Dagartech ha completado el diseño y la fabricación de un grupo electrógeno a medida destinado a asegurar la continuidad del suministro eléctrico de un centro de datos de una empresa de efectos especiales ubicada en Nueva Zelanda. El equipo, dimensionado en 730 kVA, ha sido configurado específicamente para operación crítica, incorporando un motor Volvo, alternador Stamford y un sistema de sincronización DSE para trabajo en paralelo con red y otros grupos.

La configuración técnica incluye el kit de sincronismo DSE 8620 (+PMG), que permite una sincronización precisa, así como contactos libres de potencia para GCB y MCB, orientados al control seguro de conexión y desconexión de cargas esenciales. El sistema de control DSE 890 añade funciones de supervisión avanzada, alarmas y registros históricos, facilitando tareas de mantenimiento predictivo.

El alternador dispone de impregnación nivel 4 y el conjunto integra un depósito de combustible de 495 litros con kit de válvula de seis vías, preparado para ampliar la autonomía mediante la conexión de depósitos externos.

En operación, el sistema está diseñado para responder a variaciones de carga manteniendo la estabilidad de tensión y frecuencia, así como para ejecutar transiciones controladas entre red y respaldo. Se contemplan dos modos de funcionamiento: close transition (sync), utilizado como modo habitual para el arranque ante fallo de red sin interrupción al retorno, y remote start in island mode, orientado a pruebas desde el sistema BMS.

En este segundo modo, tras el arranque, el generador sincroniza con la red y absorbe carga progresivamente a un ritmo del 6 % por segundo hasta alcanzar 400 kW. Al desaparecer la señal, el sistema realiza el proceso inverso de forma automática.

La solución está concebida para trabajar conjuntamente con sistemas UPS, evitando ceros de tensión tanto en el fallo como en el restablecimiento de red y garantizando la continuidad operativa de los sistemas críticos del centro de datos. Según la información facilitada, el cliente realiza pruebas mensuales en modo remoto para validar la respuesta del grupo electrógeno ante distintos escenarios de contingencia.

Con este proyecto, Dagartech refuerza su posicionamiento como proveedor de soluciones energéticas personalizadas para infraestructuras críticas, adaptando cada equipo a los requisitos técnicos específicos de cada instalación.