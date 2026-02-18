El estudio de publicidad en medios de Stagwell revela que a los alemanes les encantan las noticias

Stagwell, la red global que está transformando el marketing a través de la IA, presentó la última edición de su Estudio de Publicidad en Medios Informativos en colaboración con Axel Springer, Teads y The Trade Desk.

La encuesta, realizada entre 11.282 adultos en Alemania, se basa en estudios previos de News Advertising llevados a cabo en Asia-Pacífico, Canadá, Estados Unidos y Reino Unido. Este estudio regional refuerza la conclusión de que es seguro para las marcas anunciarse junto a contenidos informativos de calidad, independientemente del tema.

«La investigación Future of News para el mercado alemán demuestra lo importante que es para las marcas anunciarse en publicaciones informativas de calidad. Alemania tiene una proporción de entusiastas de las noticias 10 puntos porcentuales superior a la de otros mercados, y es una oportunidad perdida que las marcas no inviertan en esta audiencia de alto valor debido a preocupaciones mal entendidas sobre la seguridad de marca», afirmó James Townsend, CEO de Stagwell EMEA.

Principales conclusiones

El 81 % de los adultos alemanes son lectores activos de noticias.

El 35 % de los adultos alemanes son «adictos a las noticias», consultando la actualidad una media de 7,2 veces al día y leyendo un promedio de 10,3 artículos diarios (frente al 25 % en Reino Unido y EE. UU., donde los adictos a las noticias consultan la información 4,4 veces al día y leen una media de 6,2 artículos diarios).

La proporción de «adictos exclusivos a las noticias» en Alemania (18 %) es, con diferencia, la más alta de todos los mercados analizados, incluyendo Asia-Pacífico (9 %), Canadá (11 %), EE. UU. (11 %) y Reino Unido (10 %).

Los adultos alemanes son más propensos a seguir de cerca las noticias (35 %) que el deporte (25 %) y el entretenimiento (15 %).

Entre los consumidores alemanes, la intención media de compra es prácticamente idéntica independientemente del contexto: 66 % junto a cobertura política o de sucesos frente a 67 % junto a deportes y entretenimiento. La diferencia es que no existe penalización por anunciarse junto a noticias duras.

No se detectan problemas de seguridad de marca entre los principales grupos demográficos para los anunciantes, incluidos la Generación Z, los millennials, las rentas altas y los alemanes con estudios universitarios.

«Las marcas que evitan las noticias no se están protegiendo. Se están volviendo invisibles. El 81 % de los alemanes consume noticias de forma activa y regular, y más de un tercio lo hace de manera muy intensiva», afirmó Christoph Eck-Schmidt, CCO y CMO de Axel Springer.

Los resultados se presentaron en el evento anual Media Leaders en Berlín, organizado por W&V y Axel Springer. Directivos de Axel Springer, The Trade Desk, Teads, Deutsche Telekom AG y la plataforma de medios e inteligencia de datos de Stagwell, UNICEPTA, debatieron la importancia de la publicidad en medios informativos ante 50 de los principales CEOs y CMOs de la región.

«Cuando las marcas se alejan de las noticias, alimentan sin querer un círculo vicioso que debilita el periodismo y la confianza pública», afirmó Stephanie Himoff, Chief Commercial Supply Officer de Teads. «Los resultados de la investigación de Stagwell demuestran que también es cierto lo contrario: anunciarse junto a noticias de calidad apoya el periodismo independiente, llega a audiencias altamente comprometidas y genera sólidos resultados de marca».

«A medida que evoluciona el panorama de la publicidad digital, la evidencia es innegable: el lugar donde aparece una marca es tan crucial para el éxito de una campaña como la segmentación precisa. El estudio Future of News de Stagwell, respaldado por The Trade Desk, demuestra claramente que la publicidad en entornos informativos prémium es segura para la marca y altamente eficaz en cualquier temática, desde política hasta entretenimiento y negocios», afirmó Jan Vorndamm, Senior Director of Inventory Partnerships de The Trade Desk. «Al redirigir la inversión hacia el periodismo de calidad, las marcas pueden impulsar resultados de negocio mientras contribuyen a un ecosistema mediático saludable y sostenible».

Para obtener más información sobre Future of News y consultar el estudio, visitar https://www.stagwellglobal.com/future-of-news/.

