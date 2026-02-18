La franquicia vuelve a IFEMA este jueves con más de 150 oportunidades de inversión

La franquicia regresa a IFEMA Madrid este jueves, 19 de febrero, de la mano de FranquiShop, que celebrará en el IFEMA Palacio Municipal una edición especial de su feria de franquicias con más de 150 marcas en expansión y una previsión que supera ya los 3.000 emprendedores e inversores registrados.

El evento, de asistencia gratuita, reunirá a enseñas nacionales e internacionales de sectores como restauración, retail, servicios, educación, fitness, inmobiliario y alimentación, que presentarán sus modelos de negocio en una jornada diseñada para facilitar decisiones de inversión en un solo día.

FranquiShop mantiene su característico formato de speed meeting, basado en reuniones individuales de 30 minutos previamente agendadas entre marcas y candidatos cualificados, concentrando un alto volumen de encuentros profesionales en un único espacio.

El perfil del público inscrito destaca por su orientación a la inversión: un 64 % corresponde a perfil inversor, un 36 % ha tenido o tiene negocio propio, un 15 % ocupa puestos de dirección y un 6 % ya es franquiciado. Además, el 49 % prevé abrir su franquicia antes del verano, lo que refleja un claro enfoque hacia la toma de decisiones a corto plazo.

La jornada incorporará además zonas de mentoring gratuito para emprendedores, consultoría para empresas que desean franquiciar su modelo y un espacio de partners especializados.

El evento cuenta con Banco Sabadell como Patrocinador Oficial, así como con la colaboración de la Cámara de Comercio de Madrid, AvalMadrid, Martínez-Franco Abogados y Cerca, reforzando el respaldo institucional y financiero a los proyectos de inversión que se presentarán durante la jornada.

Como novedad, el programa incluirá FranquiTalk, el espacio de contenidos del evento, que contará con la participación de José Elías como Main Speaker, junto a presentaciones de marcas y retransmisión en streaming.

Con más de 15 años de trayectoria y más de 100 ediciones celebradas, FranquiShop se ha consolidado como la feria de franquicias de referencia en España y el principal evento especializado en expansión de marcas bajo el modelo de franquicia.

Vídeos

FRANQUISHOP | La feria de franquicias que impulsa tu crecimiento