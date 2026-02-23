El Asistente IA que revoluciona la atención al cliente en salones de belleza

DunaSoft, empresa especializada en software de gestión para salones de belleza, peluquerías, barberías y centros de estética, presenta su nuevo Asistente IA, una solución inteligente diseñada para automatizar la atención al cliente, optimizar la gestión de citas y aumentar la facturación desde el primer día.

En un sector donde cada llamada perdida puede suponer una cita menos y una mala experiencia para el cliente, el nuevo Asistente IA de DunaSoft actúa como una auténtica recepcionista virtual disponible 24 horas al día, 7 días a la semana, atendiendo llamadas y mensajes de WhatsApp incluso fuera del horario comercial.

Más reservas, menos interrupciones

El Asistente IA responde de forma automática y natural a las preguntas frecuentes de los clientes, gestiona reservas paso a paso y guarda cada cita directamente en la agenda del salón dentro de Style DunaSoft, sin necesidad de copiar datos ni revisar mensajes manualmente.

El sistema:

Pregunta por el servicio y el profesional

Ofrece fechas y horarios disponibles en tiempo real

Recoge los datos del cliente

Confirma la reserva automáticamente

Todo ello sin interrumpir al equipo mientras está atendiendo a clientes y realizando servicios con facturación.

Rentable desde el minuto uno

Uno de los principales beneficios del Asistente IA es su impacto directo en la rentabilidad del negocio. Al no perder llamadas ni mensajes, el salón incrementa el número de citas cerradas y mejora la ocupación de la agenda.

Además, el asistente permite que el personal deje de dedicar tiempo a tareas administrativas y telefónicas para centrarse en labores productivas y generadoras de ingresos.

A diferencia de otras soluciones, el Asistente IA de DunaSoft no requiere grandes instalaciones ni cambios técnicos complejos. Al estar totalmente integrado con Style DunaSoft, su puesta en marcha es rápida y sencilla, convirtiéndose en una herramienta rentable desde el primer momento.

Integración total con Style DunaSoft

El Asistente IA no es un chatbot independiente. Forma parte del ecosistema DunaSoft y está completamente conectado con el software de gestión del salón, permitiendo controlar desde un único sistema:

Agenda y citas

Base de datos de clientes

Empleados

Tickets y facturación

Toda la información entra automáticamente, evitando errores y duplicidades.

Una nueva forma de atender al cliente

«El Asistente IA es como tener una recepcionista virtual que nunca descansa», explica Jèssica Massó , fundadora de DunaSoft. «Permite que los centros de belleza atiendan a sus clientes cuando estos lo necesitan, sin costes fijos elevados y sin renunciar al trato profesional. Si el cliente quiere hablar con el centro, puede hacerlo; y si no, el asistente se encarga de todo».

Prueba el asistente en funcionamiento

DunaSoft ha habilitado una página web donde cualquier profesional del sector puede interactuar con el Asistente IA como si fuera un cliente real, simulando la creación o modificación de una reserva y comprobando su funcionamiento en tiempo real.

Sobre DunaSoft

DunaSoft es la empresa de software líder del sector de la belleza. Fundada en el año 2003 en Sabadell (Barcelona), cuenta con una amplia experiencia, aportando a las empresas los sistemas de gestión más innovadores y de alta calidad. Ofrece soluciones y mejor rendimiento a los centros de belleza mediante los últimos avances tecnológicos. Destaca, sobre todo, por la sencillez de uso y por el asesoramiento y acompañamiento durante el aprendizaje de las diferentes herramientas de gestión adquiridas. Su equipo técnico está formado por asesores que ayudan a mejorar la dinámica de cada salón para obtener un aumento de visitas y facturación. En los últimos años, DunaSoft ha incrementado considerablemente su presencia en el sector, llegando a tener hoy en día más de 7.000 clientes. Importantes empresas como Schwarzkopf, Novasonix o Blauceldona confían en DunaSoft y lo recomiendan como proveedor de software de gestión a todos sus clientes.