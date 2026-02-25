ANIEME: el mueble español cierra 2025 con un crecimiento del 5% en sus exportaciones y supera los 3.146 millones de euros

La Asociación Nacional de Industriales y Exportadores de Muebles de España (ANIEME) ha presentado los resultados del comercio exterior del sector del mueble correspondientes al periodo enero-diciembre 2025, que confirman un crecimiento del 5% en las exportaciones españolas de mobiliario, alcanzando la cifra de 3.146.455,1 miles de euros.

Según los datos facilitados por ESTACOM, el sector mantiene una evolución positiva respecto al ejercicio anterior, que cerró con un incremento del 2,3%, consolidando así la tendencia de recuperación en un contexto internacional marcado por la complejidad geopolítica.

Cataluña lidera el ranking por Comunidades Autónomas

Cataluña encabeza el ranking de comunidades exportadoras con 1.033,2 millones de euros y un crecimiento del 8,2%, representando el 32,8% del total nacional.

Le sigue la Comunidad Valenciana, que concentra el 21,4% de las exportaciones, con 672,7 millones de euros, aunque registra un ligero descenso del 2,5% respecto a 2024.

Entre las comunidades con mayor dinamismo destacan:

Región de Murcia (+18,5%)

Andalucía (+11,2%)

Aragón (+9,1%)

Asimismo, Castilla-La Mancha (+25,1%), Baleares (+43,1%) y Asturias (+81,6%) muestran crecimientos relevantes, aunque con menor peso en el conjunto nacional.

Francia, principal destino del mueble español

Francia se mantiene como primer destino de la exportación española de mobiliario, con 817,9 millones de euros y una cuota del 26% del total, registrando un crecimiento del 2,2%.

Entre los principales mercados europeos destacan:

Portugal (+4,3%)

Alemania (+9,7%)

Países Bajos (+18,3%)

Estados Unidos, tercer destino del ranking, crece un 3,5% y se consolida como mercado estratégico por su volumen y potencial de negocio.

Especial mención merece Marruecos, que aumenta sus compras un 19,9% y se sitúa como séptimo destino mundial del mueble español. La proximidad geográfica, la estabilidad económica y el desarrollo de infraestructuras vinculadas al Mundial 2030 —que organizará junto a España y Portugal— están generando nuevas oportunidades, especialmente en proyectos contract.

Por su parte, México, noveno destino del ranking, crece un 19,2%, impulsado por el volumen de proyectos inmobiliarios y de equipamiento en marcha.

Declaraciones del sector

El presidente de ANIEME, Jorge Mariner, ha señalado que «las ventas internacionales del sector del mueble español han aumentado un 5% en 2025, lo que supone un resultado muy positivo en comparación con el ritmo de crecimiento registrado en 2024».

Asimismo, ha destacado «el extraordinario esfuerzo que están realizando las empresas españolas para potenciar la visibilidad de sus marcas en los mercados internacionales y adaptarse a un contexto geopolítico de gran complejidad que afecta al comercio mundial».

Desde ANIEME se subraya la importancia de reforzar la inversión en promoción internacional y de contar con un mayor respaldo institucional para consolidar la competitividad del mueble español en el exterior.

Sobre ANIEME

ANIEME es la Asociación Nacional de Industriales y Exportadores de Muebles de España, entidad representativa del sector creada en 1977. Su misión es apoyar la internacionalización del mueble español y productos afines, facilitando el acceso de las empresas a las oportunidades que ofrecen los mercados internacionales.

Se trata de una entidad sin ánimo de lucro cuyas líneas de actuación son definidas por sus órganos de gobierno, integrados por empresarios del sector.