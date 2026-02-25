Guillermo Truan se incorpora a Avvale como Managing Director para impulsar su crecimiento en España

Avvale, consultora global especializada en transformación digital con foco en sostenibilidad y economía circular, ha nombrado a Guillermo Truan como nuevo Managing Director en España.

Su incorporación se produce en un momento de consolidación para la compañía, especialmente en el mercado español, donde Avvale ha reforzado su presencia en grandes organizaciones y continúa desarrollando capacidades en torno a plataformas empresariales y entornos cloud, apoyada en un equipo de más de 750 profesionales.

A nivel global, el grupo mantiene una sólida presencia internacional, fortaleciendo su capacidad de inversión en talento, soluciones propias y especialización tecnológica.

En este contexto, Truan asume el reto de aportar mayor foco sectorial y coherencia estratégica, alineando las capacidades de la compañía con las demandas reales de sectores como energía, industria, servicios financieros, consumo o sector público.

Su prioridad será consolidar un modelo basado en el acompañamiento continuo al cliente, combinando plataformas cloud, datos e inteligencia artificial con una ejecución orientada al impacto operativo.

El mercado tecnológico atraviesa una etapa de mayor exigencia en términos de retorno y eficiencia. Las organizaciones demandan partners capaces de entender su negocio y traducir plataformas lideres como SAP y Microsoft en mejoras operativas reales, con impacto medible en plazos cada vez más cortos.

Guillermo Truan cuenta con una sólida trayectoria en transformación digital y desarrollo de negocio, con experiencia en el despliegue de plataformas empresariales líderes y en la aplicación práctica de datos e inteligencia artificial orientada a la mejora de procesos y la toma de decisiones. A lo largo de su carrera ha trabajado con compañías de sectores estratégicos, liderando proyectos de transformación complejos y de alto impacto.

En palabras de Guillermo Truan: «El mercado está más exigente que nunca. La tecnología ya no es diferencial por sí misma; lo que marca la diferencia es la capacidad de aterrizarla en procesos reales y generar impacto medible en el negocio. Queremos que Avvale sea percibida como un partner que acompaña a sus clientes en el tiempo y les ayuda a operar mejor su negocio, no solo a implantar soluciones».

Para 2026, la compañía apuesta por «crecer mejor, no solo crecer más», reforzando la cercanía al cliente, el conocimiento sectorial y los servicios recurrentes. El objetivo es consolidar a Avvale como un socio estratégico de confianza, con foco, criterio y capacidad real de ejecución.

«Queremos seguir creciendo con sentido, fortaleciendo nuestro equipo y construyendo relaciones de largo plazo con clientes y partners», concluye Truan.

Sobre Avvale

Avvale es una consultora global dedicada a la transformación digital de empresas, con un fuerte enfoque en la sostenibilidad y la economía circular. Su propósito es ayudar a las empresas a ser más rentables y sostenibles mediante el uso de tecnología avanzada. Avvale combina experiencia tecnológica, asesoramiento empresarial y creatividad para modernizar procesos, aprovechar datos e inteligencia artificial, automatizar operaciones y diseñar experiencias atractivas para clientes y empleados. Su misión es crear valor y fomentar un crecimiento económico que no comprometa el medio ambiente.