Internxt obtiene la certificación ENS Nivel Alto

Esta distinción posiciona a Internxt como una de las pocas empresas del sector que cumplen con los estándares de seguridad más rigurosos exigidos por el sector público y empresarial en España, lo que facilita su expansión hacia grandes cuentas como grandes corporaciones y entidades gubernamentales.

La certificación ENS Nivel Alto, otorgada por el Centro Criptológico Nacional (CCN), valida que las soluciones de Internxt cumplen con los requisitos más estrictos en materia de ciberseguridad, protección de datos y resiliencia operativa. Esto es especialmente relevante para el servicio cloud storage de Internxt, diseñado para ofrecer un almacenamiento escalable, seguro y eficiente, con un enfoque en la soberanía de datos y la sostenibilidad. Con data centers ubicados en España, Internxt garantiza el cumplimiento de las regulaciones locales y europeas, como el RGPD, al tiempo que proporciona un ahorro de hasta el 80% en costes comparado con los hyperscalers tradicionales como Amazon Web Service, Google Cloud o Microsoft Azure.

«Esta certificación es un paso fundamental en nuestra estrategia para 2026, donde nos enfocaremos en grandes cuentas del sector público y empresarial», afirma Fran Villalba Segarra, CEO y fundador de Internxt. «En un entorno donde las cyber amenazas son constantes, Internxt ofrece no solo máxima seguridad y privacidad, sino también una alternativa económica y sostenible. Nuestros clientes pueden confiar en que sus datos están protegidos en infraestructuras locales, con un impacto ambiental mínimo gracias a nuestro compromiso con el green cloud computing».

Además de la ENS Nivel Alto, Internxt cuenta con un robusto portafolio de certificaciones internacionales, incluyendo SOC 2 Type II, ISO 27001, HIPAA y otras que refuerzan su compromiso con la excelencia en seguridad. Estas credenciales permiten a Internxt diferenciarse en el mercado, ofreciendo soluciones de cloud object storage que priorizan la encriptación y la transparencia, todo ello sin comprometer el rendimiento. La empresa, participada por Telefónica, Angels Capital (Juan Roig) y Prosegur, está creciendo a un 100% YoY, con EBITDA positivo.