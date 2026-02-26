Del Caribe neerlandés a Nueva Zelanda: KAYAK revela diez destinos no virales para escapar del frío

Tras un invierno largo y frío, muchos viajeros están listos para cambiar el abrigo por el bañador. Según el último informe de tendencias de viaje WTF 2026 de KAYAK, un buscador de viajes líder, en 2026 los viajeros buscan lugares que todavía no han invadido su «feed Para Ti» de TikTok. De hecho, uno de cada cinco viajeros afirma estar buscando activamente destinos fuera de los circuitos turísticos más populares en redes sociales.

Para ayudar a quienes quieren «cambiar nieve y lluvia por sol» pero sin caer en las opciones más mainstream, KAYAK sugiere diez destinos fuera del radar con temperaturas superiores a los 20ºC durante el mes de marzo. Estas desconocidas alternativas combinan buen clima, cultura y precios competitivos.

Natalia Diez-Rivas, directora comercial de KAYAK para Europa, añade: «Cada vez más viajeros quieren descubrir lugares que aún no han saturado las redes sociales. Y con un invierno más frío de lo normal, es un gran momento para permitirse el lujo de viajar a un destino no solo cálido, sino también diferente. Praia en Cabo Verde, con hoteles a 77€ de media por noche, o Shenzhen en China, con hoteles a 80€ de media por noche, son ideales para quienes buscan experiencias más lejanas, temperaturas agradables y cambios culturales más marcados».

Destinos emergentes para escapar del frío

Para muchos viajeros, saber dónde alojarse es tan importante como elegir el destino. Entre los destinos que no aparecen todavía en el «FYP» de los viajeros españoles de 2026, algunos presentan precios medios de hotel por menos de 40€ la noche, convirtiéndolos en opciones atractivas para aquellos que busquen optimizar su presupuesto. Para los que quieran optar por un destino caribeño emergente y de lujo, Castries, en Santa Lucía, reconocido por sus paisajes naturales únicos, muestra caídas en el precio medio por noche de hotel del 14% en comparación con 2025.

1. Kralendijk, Caribe neerlandés

Kralendijk va más allá de sus arrecifes de ensueño. Aquí, la tranquilidad se fusiona con la naturaleza virgen: desde los flamencos en las salinas hasta los paisajes desérticos del Parque Nacional Washington Slagbaai. Descubre un estilo de vida caribeño «slow» y una vibrante comunidad artística, todo bajo el sello de un turismo sostenible.

Los precios medios por noche de hotel en Kralendijk son de 228€. La temperatura media en marzo ronda los 28°C.

2. Medan, Indonesia

Medan es un crisol de culturas en el corazón de Sumatra, donde la influencia malaya, china, india y batak converge en una sinfonía de sabores. Explora su legendaria escena de comida callejera, reconocida como un paraíso culinario y admira su fascinante arquitectura colonial. Es una inmersión auténtica en la vida indonesa, lejos de las masas.

Los precios medios por noche de hotel en Medan son de 37€. La temperatura media en marzo ronda los 27°C.

3. Castries, Santa Lucía

Escapa de lo habitual en Castries y sumérgete en el corazón palpitante del Caribe. Descubre mercados locales que desbordan color y sabor creole, o aventúrate en la selva para encontrar cascadas secretas lejos de las multitudes. Aquí, la auténtica vida isleña, con su música vibrante y su encanto genuino, espera en cada esquina.

Los precios medios por noche de hotel en Castries son de 445€. La temperatura media en marzo ronda los 27°C. La temperatura media en marzo ronda los 27°C.

4. Asunción, Paraguay

Asunción es el corazón inexplorado de Sudamérica, un tesoro de la herencia guaraní y una arquitectura colonial que renace. Invita a dejarse seducir por un resurgimiento cultural vibrante y una autenticidad que pocos destinos ofrecen, lejos de las rutas turísticas habituales. Es la puerta a los misterios del Pantanal, lista para ser descubierta.

Los precios medios por noche de hotel en Asunción son de 52€. La temperatura media en marzo ronda los 25°C.

5. Porto Alegre, Brasil

En Porto Alegre, Brasil revela su alma europea, con una rica herencia germánica e italiana que se refleja en su arquitectura y cultura. Esta vibrante ciudad universitaria es un hervidero de arte y vida nocturna, además de ser la entrada a las impresionantes rutas del vino de la Serra Gaúcha y a atardeceres inolvidables sobre el río Guaíba.

Los precios medios por noche de hotel en Porto Alegre son de 34€. La temperatura media en marzo ronda los 24°C.

6. Praia, Cabo Verde

Praia sumerge en una cultura criolla afro-portuguesa única, donde el ritmo de la morna y el funaná envuelve. Recorre el histórico Plateau, admira su arquitectura colonial y déjate llevar por la energía de sus mercados. Es un punto de partida para explorar los paisajes volcánicos de Santiago y sentir el alma de África en el Atlántico.

Los precios medios por noche de hotel en Cabo Verde son de 77€. La temperatura media en marzo ronda los 24°C.

7. Manama, Baréin

Manama invita a un viaje en el tiempo donde el legado de la civilización Dilmun se entrelaza con una modernidad sutil. Explora zocos donde la autenticidad es la norma, sumérgete en una historia perlera milenaria y déjate seducir por galerías de arte contemporáneo que conviven con la cálida hospitalidad árabe. Una joya del Golfo que espera ser desenterrada.

Los precios medios por noche de hotel en Manama son de 159€. La temperatura media en marzo ronda los 24°C.

8. Ontario, Estados Unidos

Ontario es una puerta de entrada inesperada a la diversidad de California. Más allá de sus conexiones aéreas, es una base estratégica para explorar las majestuosas montañas de San Gabriel, sus rutas de senderismo ocultas y la efervescente escena de cervecerías artesanales de Inland Empire. Descubre una auténtica California con sabor local, alejada de las multitudes costeras y con una rica herencia cultural por explorar.

Los precios medios por noche de hotel en Ontario son de 123€. La temperatura media en marzo ronda los 21°C.

9. Christchurch, Nueva Zelanda

La «Ciudad Jardín» es hoy una fascinante metrópolis en renacimiento. Christchurch sorprende por su resiliencia urbana, donde proyectos de diseño innovadores y murales impactantes transforman cada calle. Es el epicentro de una vibrante escena de cervezas artesanales y la puerta de entrada a la encantadora herencia francesa de la península de Banks.

Los precios medios por noche de hotel en Christchurch son de 109€. La temperatura media en marzo ronda los 20°C.

10. Shenzhen, China

Más que una metrópolis tecnológica, Shenzhen es un lienzo urbano vibrante y una UNESCO Ciudad Creativa del Diseño. Déjate maravillar por su arquitectura futurista que desafía la imaginación, su efervescente escena de arte callejero y una gastronomía innovadora que redefine los sabores chinos. Es el pulso de la creatividad que late al ritmo del futuro.

Los precios medios por noche de hotel en Shenzhen son de 80€. La temperatura media en marzo ronda los 20°C.