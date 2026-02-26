Madrid reunirá el 11 de marzo a los líderes de la Formación Bonificada y los RR. HH. en el Congreso AENOA 2026

Un congreso pensado para la acción: del diagnóstico a la implementación

La edición 2026 se estructura en cuatro espacios especializados —Sala AENOA, Sala Expoformación, Sala MK Open IA y el Córner— concebidos como un itinerario integral para los profesionales que necesitan resolver retos reales: desde la gestión y control de la formación bonificada, hasta el networking con proveedores y la incorporación de tecnologías y metodologías que aceleran la productividad de los equipos de RR. HH. y formación.

El Congreso AENOA 2026 está diseñado para quienes buscan resultados concretos, tales como:

Optimizar procesos internos (gestión, seguimiento, evidencias, justificación, coordinación con proveedores).

(gestión, seguimiento, evidencias, justificación, coordinación con proveedores). Mejorar la experiencia formativa mediante e-learning de alto impacto.

mediante e-learning de alto impacto. Incorporar IA y automatización con criterios de utilidad y retorno, más allá del uso básico como «chatbot».

Contenidos clave del 11 de marzo: formación, tecnología y gestión avanzada

La jornada se abre con sesiones orientadas a la captación, posicionamiento y competitividad, incorporando contenidos sobre marketing digital y tendencias del mercado, junto con un bloque específico sobre IA aplicada a la productividad y la comunicación: desde la mejora de procesos y flujos de trabajo hasta el uso de herramientas como «equipo invisible» para acelerar tareas y decisiones.

A continuación, el bloque de Expoformación refuerza el enfoque «manos a la obra» mediante zona expositora y networking, ponencias sobre IA aplicada a plataformas de formación, aprendizaje colaborativo y una intervención orientada a microcredenciales, con una perspectiva de mercado y empleabilidad.

Por la tarde, el programa se concentra en los ejes críticos de la Formación Bonificada y su operativa: inspecciones, elaboración de alegaciones y recursos, buenas prácticas en plataformas online (con atención a factores que suelen generar incidencias), control contable, requisitos de teleformación y una mesa redonda sobre temas estratégicos y recurrentes en el sector (gestor externo, subcontratación, RLT, PIF, aula virtual, entre otros).

El evento incorpora un espacio específico —el Córner— con intervenciones breves y consultas prácticas en formato «Clínica Express«. Se abordarán cuestiones especialmente demandadas por empresas y entidades: desde licitaciones hasta aspectos jurídicos, técnicos y operativos vinculados a inspecciones y procedimientos, con orientación a la toma de decisiones.

Sede, formato e inscripción

El Congreso AENOA 2026 se celebrará en el Hotel Novotel Madrid Campo de las Naciones, Calle de Ámsterdam, 3 (28042 Madrid), junto a IFEMA.

La inscripción incluye, entre otros elementos:

Acceso presencial a ponencias, mesas redondas y sesiones prácticas.

Acceso a todas las salas temáticas.

Zona de networking y contacto con proveedores.

6 meses de asesoramiento gratuito tras el congreso.

La organización facilita el proceso de inscripción mediante formulario y remisión del justificante a los canales habilitados en la web oficial del evento.

«El Congreso AENOA 2026 es una jornada diseñada para quienes necesitan seguridad, método y resultados: rigor en la gestión, soluciones aplicables y tecnología útil —incluida la IA— para transformar la formación continua en una ventaja competitiva medible«.