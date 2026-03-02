La primera Semana Saudí del Agua dará forma al futuro del sector hídrico a nivel regional y mundial

El Ministerio de Medio Ambiente, Agua y Agricultura inaugurará la primera Semana Saudí del Agua durante la segunda semana de abril. Este destacado foro nacional e internacional reunirá a responsables políticos, especialistas, investigadores, entidades del sector privado y organizaciones relevantes del sector hídrico tanto de Arabia Saudí como del ámbito internacional. Esta iniciativa subraya el compromiso continuo del Ministerio con el fortalecimiento de la seguridad hídrica, el refuerzo de la gobernanza sostenible de los recursos hídricos y el impulso de la investigación científica y la innovación en este sector crítico.

El Ministerio aclaró que la Semana Saudí del Agua incluirá varios eventos especializados, entre ellos el Foro Árabe del Agua y la Segunda Reunión de Partes Interesadas del Foro Mundial del Agua 2027, además de presentaciones detalladas sobre los logros del sector del agua en el Reino y otros sectores nacionales.

La organización de la Semana Saudí del Agua se enmarca como una extensión del papel de liderazgo del Reino en el desarrollo del sistema hídrico a nivel local, regional e internacional. Su objetivo es promover el intercambio de experiencias, debatir desafíos comunes, revisar soluciones prácticas y tecnologías modernas, y apoyar alianzas e inversiones de calidad en el sector del agua, en consonancia con los objetivos de la Visión 2030 de Arabia Saudí.

Se espera que la Semana Saudí del Agua reciba una amplia cobertura mediática a nivel local, regional e internacional, debido a su importancia estratégica y a las cuestiones vitales que abordará en relación con el futuro del agua, su sostenibilidad y su papel en el apoyo al desarrollo integral y la calidad de vida.

Cabe señalar que el Foro Mundial del Agua 2027, previsto para celebrarse en Riad, es el mayor evento mundial dedicado a las cuestiones del agua, con amplia participación de países, organizaciones internacionales y expertos. La segunda reunión de partes interesadas del Foro Mundial del Agua, que se celebrará en el marco de la Semana Saudí del Agua, se considera una de las etapas clave en el proceso preparatorio de este evento global, reflejando la posición avanzada del Reino y su papel influyente en el liderazgo de los esfuerzos internacionales para abordar los desafíos hídricos y fortalecer la cooperación global en este ámbito.

Para inscripciones: https://swweek.mewa.gov.sa.