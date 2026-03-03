Irán, Ormuz y los mercados: cómo la guerra en Oriente Medio está cambiando el panorama de las inversiones

El 28 de febrero, Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra objetivos en Irán. La respuesta ha incluido acciones contra aliados estadounidenses en la región y una paralización parcial del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz. Desde las primeras horas ha quedado claro que no se trataba de una escalada local, sino de un conflicto con potencial impacto en la inflación global y en la estructura de las carteras internacionales.

Los mercados han reaccionado de forma previsible: el petróleo ha subido con fuerza, el oro se ha fortalecido y los futuros bursátiles han retrocedido. Sin embargo, la reacción ha sido relativamente contenida. Esto es habitual en crisis geopolíticas: el movimiento inicial suele ser emocional, pero el impacto real depende de la duración del shock energético.

¿Por qué el estrecho de Ormuz es clave?

Alrededor del 20 % del comercio marítimo mundial de petróleo y una parte significativa del gas natural licuado de Qatar atraviesan diariamente el estrecho de Ormuz. Incluso una interrupción parcial no genera necesariamente una escasez física inmediata, pero sí una fuerte prima de riesgo.

El mecanismo es claro:

interrupción del transporte → aumento de costes de seguros → retrasos logísticos → competencia por barriles disponibles → subida de precios.

En los primeros días, el Brent llegó a repuntar cerca de un 7 % en la apertura de futuros. Y esto sin que se haya producido un bloqueo prolongado.

La historia ha demostrado que los mercados rara vez caen por la guerra en sí. Lo hacen cuando la energía cara se traduce en inflación persistente y obliga a los bancos centrales a mantener una política monetaria más restrictiva.

Lecciones históricas

Los precedentes ayudan a entender el momento actual:

1973 (embargo petrolero): crisis energética prolongada y mercado bajista profundo.

crisis energética prolongada y mercado bajista profundo. 1990 (Golfo Pérsico): caída breve y recuperación relativamente rápida.

caída breve y recuperación relativamente rápida. 2003 (Irak): comportamiento positivo de los mercados a lo largo del año.



La diferencia entre estos episodios ha sido la duración del aumento del precio del petróleo.

El riesgo actual es que un cierre prolongado del estrecho de Ormuz podría añadir entre 0,5 y 1 punto porcentual a la inflación global, obligando a los bancos centrales a mantener los tipos elevados durante más tiempo. Para las bolsas, este factor es más relevante que cualquier titular militar.

Europa, más vulnerable que Estados Unidos

Estados Unidos es uno de los mayores productores de petróleo y gas del mundo. Para su economía, una crisis energética es principalmente inflacionaria.

Para Europa, el impacto es más estructural. El suministro energético procedente del Golfo Pérsico sigue siendo relevante para la estabilidad industrial del continente. Una interrupción prolongada afectaría directamente a los costes del gas y la electricidad, con consecuencias inmediatas para sectores industriales clave en Alemania, Italia y el conjunto de la zona euro.

Por ello, los bonos europeos han actuado como activo defensivo y las expectativas de recortes de tipos por parte del Banco Central Europeo se han moderado.

El conflicto no es regional. Puede convertirse en un factor determinante para el crecimiento económico europeo en 2026.

La nueva «pila militar»: un ecosistema más amplio de inversión

La actual escalada también ha recordado que la guerra moderna ya no beneficia únicamente a los fabricantes tradicionales de armamento. Genera demanda simultánea de datos, potencia informática, ciberseguridad, satélites e infraestructuras energéticas.

El sector de defensa clásica suele ser el primer beneficiario cuando aumentan los presupuestos militares. Sin embargo, los conflictos actuales son multidimensionales y requieren tecnología avanzada, análisis de datos e inteligencia artificial.

Asimismo, la ciberseguridad adquiere un papel central ante el riesgo de ataques a infraestructuras críticas, mientras que la infraestructura satelital resulta clave para navegación, comunicaciones y reconocimiento. Todo ello requiere una base energética sólida, lo que sitúa también a las redes eléctricas y la generación de energía como elementos estratégicos.

En definitiva, el gasto en defensa ya no se concentra únicamente en equipamiento militar tradicional, sino en todo un ecosistema tecnológico y energético.

Sectores bajo presión

Del mismo modo, existen sectores claramente vulnerables en este entorno:

Aerolíneas, por el encarecimiento del combustible y la posible alteración de rutas aéreas.

Consumo, debido al impacto del aumento de los precios energéticos en la renta disponible.

Empresas de pequeña capitalización y activos de mayor riesgo, ante una rotación hacia valores más defensivos.

Tres posibles escenarios

Los analistas contemplan tres grandes escenarios:

1. Resolución rápida

Las tensiones se reducen en cuestión de semanas, el petróleo se estabiliza tras un repunte inicial y los mercados recuperan terreno con relativa rapidez.

2. Escalada prolongada

Un cierre sostenido de Ormuz llevaría el petróleo por encima de los 100 dólares durante un periodo prolongado, elevando la inflación y ejerciendo presión sobre los mercados, especialmente en Europa.

3. Cambio interno en Irán

Un escenario de transformación política interna podría alterar el equilibrio energético regional y modificar de forma sustancial la dinámica de precios a medio plazo.

¿Qué deben vigilar los inversores?

El indicador clave no son los titulares militares, sino el precio del petróleo.

Si el crudo se estabiliza por debajo de los 90 dólares, el impacto macroeconómico podría ser limitado. Si se mantiene claramente por encima de ese nivel durante meses, aumentará el riesgo de inflación persistente y de tipos de interés elevados durante más tiempo.

Históricamente, los mercados han resistido conflictos bélicos. Lo que no gestionan bien es la inflación estructural.

En este contexto, los inversores están más pendientes de los petroleros que del frente.

Conclusión

Los acontecimientos en torno a Irán no son solo una crisis geopolítica más. Constituyen una prueba para un mercado que ya descontaba un entorno de menor inflación y futuras bajadas de tipos.

La primera capa de riesgo —volatilidad y repunte inicial del petróleo— ya ha sido asumida por los mercados. La segunda capa —una interrupción prolongada del suministro energético— aún no está plenamente descontada.

De esa variable dependerá si este conflicto queda como un episodio puntual o si acaba condicionando la trayectoria económica y financiera de 2026.