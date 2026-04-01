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Karbon-X, nombrado socio oficial de sostenibilidad de los Detroit Red Wings y Detroit Tigers

La asociación plurianual introduce informes ambientales verificados y nuevas iniciativas de acción climática impulsadas por los aficionados en el Little Caesars Arena y el Comerica Park

Karbon-X, nombrado socio oficial de sostenibilidad de los Detroit Red Wings y Detroit Tigers
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Karbon-X Corp. (OTCQX:KARX) («Karbon-X» o la «Compañía») anunció hoy una asociación de sostenibilidad plurianual con los Detroit Red Wings y los Detroit Tigers, estableciendo a Karbon-X como el Socio Oficial de Sostenibilidad de ambos equipos a través de Ilitch Sports + Entertainment.

La colaboración lleva la acción climática verificada a dos de las franquicias más celebradas de Detroit, apoyando la estrategia ambiental a largo plazo en el Little Caesars Arena y el Comerica Park, e introduciendo nuevas formas para que los aficionados participen en iniciativas de sostenibilidad significativas.

Como parte de la asociación, Karbon-X proporcionará informes independientes de gases de efecto invernadero verificados por terceros para ambas organizaciones. Estos análisis respaldarán la planificación futura y ayudarán a identificar oportunidades para fortalecer el desempeño ambiental en las operaciones de los recintos y las actividades de los equipos.

La asociación también introduce vías centradas en los aficionados para contribuir a la acción climática verificada. Los aficionados de los Red Wings y los Tigers tendrán acceso a una página específica de la asociación para conocer la iniciativa, junto con una contribución opcional de sostenibilidad de 3 dólares disponible al momento de la compra de entradas. Todas las contribuciones apoyarán directamente la compra y retirada de créditos de carbono verificados, con informes transparentes proporcionados a cada equipo.

«Detroit es una ciudad construida sobre la resiliencia, el orgullo y el progreso, valores que encajan perfectamente con esta asociación», afirmó Matt Kauffman, vicepresidente ejecutivo de Deportes y Entretenimiento en Karbon-X. «Trabajar con los Red Wings y los Tigers nos permite llevar prácticas de sostenibilidad creíbles y medibles a momentos que importan a los aficionados, al tiempo que apoyamos la planificación ambiental a largo plazo en ambos recintos».

A través de Ilitch Sports + Entertainment, los Detroit Red Wings y los Detroit Tigers continúan ampliando las iniciativas de sostenibilidad en sus operaciones y programas de interacción con los aficionados.

El acuerdo plurianual comienza durante la actual temporada de la NHL y se extiende hasta la temporada 2028-2029 de la NHL, e incluye las temporadas 2026-2028 de la MLB. La asociación amplía la presencia de Karbon-X en el deporte profesional, al tiempo que refuerza el objetivo compartido de integrar prácticas de sostenibilidad verificadas y transparentes en recintos de grandes ligas y experiencias para los aficionados.

Sobre Karbon-X
Karbon-X Corp. (OTCQX:KARX) es una empresa canadiense de soluciones climáticas integrada verticalmente que ofrece servicios integrales de carbono y sostenibilidad tanto en mercados regulados como voluntarios. Desde la originación y verificación de proyectos hasta la emisión y retirada de créditos, Karbon-X garantiza transparencia y un impacto ambiental medible en cada etapa. A través de asociaciones estratégicas en diversas industrias —incluido el deporte profesional—, Karbon-X está redefiniendo cómo la sostenibilidad genera valor. Más información en karbon-x.com.

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