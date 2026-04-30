Culligan prevé contratar a más de 450 personas e invertir más de 25 millones de euros en España en 2026

Culligan, una de las mayores compañías mundiales especializadas en soluciones de agua, inicia una nueva etapa en España marcada por la inversión, el crecimiento sostenible y el refuerzo de su marca. A lo largo de 2026 la compañía prevé contratar a más de 450 personas e invertir más de 25 millones de euros en España.

A nivel global, Culligan opera en más de 90 países y presta servicio a más de 170 millones de clientes, celebrando este año 90 años de trayectoria desde su fundación. En España, la presencia de Culligan se remonta a 1962, si bien fue a partir de 2021 cuando la compañía impulsó un ambicioso proceso de adquisiciones que ha integrado a empresas consolidadas en el sector. Hoy, con más de 230.000 clientes, una plantilla de casi 1.400 personas y presencia en todo el territorio nacional, Culligan inicia una nueva etapa orientada a reforzar su visibilidad entre el gran público.

«La realidad es que llevamos muchos años operando en España, pero bajo otras marcas que hoy forman parte de Culligan, como Acquajet, Waterlogic, Hidrosalud, Hidrowater o Blueplanet», explica Gonçalo Tremoceiro, CEO de Culligan en Iberia. «Este proceso de integración nos ha convertido en una compañía muy sólida a nivel operativo, pero con un bajo reconocimiento de marca. Ha llegado el momento de dar un paso adelante», añade.

Culligan tiene su sede en Sevilla y cuenta con 28 delegaciones y más de 57 almacenes repartidos por toda España, además de un servicio de reparto propio que constituye el corazón de su modelo de negocio.

Más de 25 millones de euros de inversión en España

Iberia es hoy uno de los principales motores de crecimiento del grupo a nivel mundial. La facturación de la compañía en España ha pasado de 40 millones de euros en 2021 a 132 millones en 2025. Un crecimiento impulsado tanto por un proceso de adquisiciones como por una fuerte inversión en innovación, tecnología y creación de empleo. De cara a 2026, el objetivo es superar los 150 millones de euros en facturación.

Este crecimiento se ha visto acompañado por una notable expansión de la plantilla en los últimos años hasta alcanzar los cerca de 1.400 empleados actuales. La previsión para 2026 es contratar a más de 450 personas entre las distintas delegaciones con las que cuenta la compañía en España. Las nuevas contrataciones permitirán reforzar el crecimiento y seguir apostando por la excelencia en el servicio a los clientes. Entre los perfiles más demandados se encuentran comerciales, gestores de clientes y perfiles logísticos.

En este contexto, Culligan prevé invertir en España más de 25 millones de euros durante 2026, principalmente orientados al crecimiento del negocio, el refuerzo del equipo, la mejora de infraestructuras y el avance en sus compromisos de sostenibilidad.

Stefano Masiero, CFO de Culligan Iberia, subraya que «la inversión que estamos realizando refleja la clara apuesta de Culligan por el mercado español«. En este sentido, destaca que la compañía planifica lograr un crecimiento de doble dígito, mejorando la estructura de costes mediante sinergias entre las distintas entidades y reforzando la organización para apoyar el proceso.

Refuerzo de la flota y apuesta por la sostenibilidad

Dentro de este plan de inversión, Culligan adquirirá en 2026 160 nuevos vehículos comerciales e industriales, lo que supondrá una inversión aproximada de 6 millones de euros. Con esta incorporación, la flota de la compañía alcanzará los 600 vehículos a final de año.

Estas actuaciones se enmarcan en el objetivo de que más del 30% de la flota sea Eco o de Cero Emisiones en 2026, con la meta de superar el 75% en 2030. Para ello, la compañía ha incorporado vehículos 100% eléctricos, puntos de recarga y ha transformado parte de su flota actual en vehículos con etiqueta ECO.

Inversión en infraestructuras e innovación

El plan de inversiones contempla además la ampliación del Manantial Soceo (León), uno de los manantiales propios de la compañía, como parte de su apuesta por la innovación y la mejora de infraestructuras. El proyecto incluye una nueva línea de envasado de agua Mineral Natural que permitirá aumentar la capacidad de producción.

Asimismo, Culligan invertirá en la instalación de placas solares, en la mejora de infraestructuras operativas y en la adquisición de nuevas máquinas, con el objetivo de seguir mejorando el servicio ofrecido a sus clientes.

‘Es solo agua, hasta que es Culligan’

Culligan España inicia una nueva etapa de visibilidad con el lanzamiento de la campaña de marca: ‘Es solo agua, hasta que es Culligan’, bajo el liderazgo de Hugo Faria, director de Marketing de Culligan en Iberia. «Es hora de asumir lo que somos, la posición de referencia que tenemos y la calidad de vida que ofrecemos a nuestros clientes actuales y futuros. Tenemos una propuesta de valor muy relevante que va mucho más allá del suministro de agua. Ofrecemos soluciones que mejoran el bienestar de las personas y cuidan del planeta. Llegó el momento de afirmarnos, y esta primera campaña es nuestra carta de presentación ante el público. De hecho, es solo agua, hasta que es Culligan», explica.

La campaña parte de una idea sencilla: el agua parece solo agua hasta que se descubre cómo puede mejorar el día a día. Ya sea en el hogar, en una oficina o en un restaurante, las soluciones de Culligan permiten acceder a agua segura, limpia, y de gran sabor, con un impacto positivo tanto en el bienestar de las personas como en el entorno. Culligan impulsa alternativas al consumo de agua embotellada de un solo uso, contribuyendo a evitar millones de botellas de plástico cada año y reduciendo significativamente las emisiones de CO₂.

Un amplio porfolio de soluciones de agua

Una de las principales fortalezas de Culligan en España es su amplio porfolio de soluciones de agua. Desde dispensadores de Agua Mineral Natural o dispensadores conectados a red con tecnología de filtración, hasta soluciones de ósmosis inversa y descalcificadores.

Sobre Culligan

Culligan es líder mundial en soluciones de agua desde hace 90 años. Su misión es hacer llegar a las personas agua segura, limpia y con gran sabor, estén donde estén. Para ello oservicios en hogares, en oficinas, así como en hoteles y restaurantes. Operan en más de 90 países y cuentan con 15.000 empleados a nivel global. Las soluciones de Culligan dan servicio a más de 170 millones de consumidores cada año, lo que contribuye a evitar el uso de aproximadamente 45 000 millones de botellas de plástico de un solo uso al año, lo que equivale a casi 700 millones de kilogramos de plástico y a más de 6 000 millones de kilogramos de emisiones de CO₂.

En España, la sede está en Sevilla. Cuentan con un equipo de casi 1.400 personas, 28 delegaciones y más de 57 almacenes repartidos por todo el territorio nacional con los que ofrecen servicio a 230.000 clientes en España. El agua es su mundo, y cada día trabajan para impactar en la vida de las personas y en el planeta a través de sus soluciones sostenibles. Descubrir más en: www.culligan.es