Schauinsland-Reisen y Viajes Canarias Europa asisten al 60.º aniversario del Grupo Fariones

Al encuentro acudieron Martin Bensing, en representación de Schauinsland-Reisen; Arno Richartz, CEO de Viajes Canarias Europa, y Antonio Sánchez, también en representación de la compañía. Durante la celebración compartieron este importante aniversario con Juan Andrés Rosa y Carolina del Toro, directora del Departamento Comercial y Marketing de Rosa Group, además de otros profesionales y colaboradores vinculados a la historia del grupo.

La celebración permitió recordar la evolución de una empresa estrechamente ligada al crecimiento turístico de Lanzarote. A lo largo de estas seis décadas, el Grupo Fariones ha sabido adaptarse a las nuevas necesidades del mercado, manteniendo su identidad y su compromiso con la calidad, la hospitalidad y la excelencia en el servicio.

La presencia de Schauinsland-Reisen y Viajes Canarias Europa refleja la sólida relación profesional construida con el Grupo Fariones durante años. Una alianza basada en la confianza, la colaboración y una visión compartida sobre la importancia de ofrecer experiencias de calidad a quienes eligen Lanzarote como destino vacacional.

El encuentro también puso en valor la cooperación entre el sector hotelero, los turoperadores y las agencias receptivas. El trabajo conjunto entre estas entidades resulta fundamental para fortalecer la competitividad del destino, impulsar su promoción internacional y contribuir a que Lanzarote continúe ocupando una posición destacada dentro del mercado turístico europeo.

Para Schauinsland-Reisen y Viajes Canarias Europa fue un honor formar parte de esta conmemoración y acompañar al Grupo Fariones en una fecha tan señalada.

Ambas compañías agradecen la invitación y trasladan su felicitación a todo el equipo del Grupo Fariones por estos 60 años de historia, con el deseo de continuar fortaleciendo su colaboración, compartir nuevos proyectos y seguir impulsando juntos el turismo de Lanzarote durante muchos años más.