Trescal apoya el cumplimiento de las empresas Life Sciences en España mientras la IA transforma el sector

En Farmaforum 2026, el evento líder en España para la industria farmacéutica, Trescal reunió a sus clientes en su stand e impartió un taller sobre cómo la inteligencia artificial está transformando el sector de la ciencia de la vida, demostrando cómo su experiencia ya ayuda a los clientes a afrontar estos nuevos retos, junto con servicios de calibración, cualificación, validación, formación y consultoría.

Con 13 laboratorios que cubren todo el país, ningún centro del cliente queda nunca a más de un breve trayecto en coche de un técnico de Trescal. Esa cobertura garantiza un único partner en cada región, sin renunciar a los plazos de respuesta ni al cumplimiento normativo.

A medida que las normativas se endurecen y la IA transforma el sector, mantenerse preparado para una auditoría exige atención continua. Trescal refuerza esa continuidad con 13 cursos de formación especializados anuales, actualizados con los últimos requisitos, para que los equipos de los clientes nunca se vean desprevenidos.

Oscar Tomas, Spain General Manager: «Las exigencias de cumplimiento normativo siguen evolucionando, y la IA está transformando el sector de las ciencias de la vida. Trescal se anticipó y desarrolló la experiencia necesaria para responder a estos cambios, permitiendo a sus clientes externalizar con confianza y centrarse en su producción».

Sobre Trescal

Trescal es el líder mundial en servicios de calibración y ofrece una solución integral de calibración, medición, reparación, cualificación, validación y gestión de activos en diversos sectores. Con más de 7.000 empleados en todo el mundo, Trescal presta servicios acreditados y no acreditados para todas las magnitudes e instrumentos, en cualquier ámbito técnico. La compañía realiza 3,3 millones de operaciones al año, entre ellas 27.000 reparaciones en 150.000 tipos de equipos.

Información adicional sobre las soluciones de Trescal para Life Sciences en España se encuentra disponible en www.trescal.es.